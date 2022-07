“Sleepers”, Robert De Niro y el padre Rogelio Cruz

Luis Beiro

Santo Domingo, RD

Netflix ha incluido en su catálogo “Sleepers” (1996, 147 minutos), un filme norteamericano dirigido y escrito por Barry Levison. Está protagonizado por Kevin Bacon, Robert De Niro, Brad Pitt, Dustin Hoffman, Vittorio Gasman y otros valiosos actores. Se basa en una novela de Lorenzo Carcaterra, uno de los entonces implicados en un hecho inolvidable ocurrido en Manhattan. Siempre recomiedo esta cinta por la vigencia de su guion la crudeza de su tema y la forma en que determinados episodios han trascendido hasta el presente. Además, y a pesar de su exceso de metraje, nos regala en un discurso ético, valiente, inolvidable.

Todavía una de sus escenas me trae recuerdos dominicanos. Sucede cuando el padre Bobby (interpretado por Robert De Niro), sale a la cancha de baloncesto a jugar con los jóvenes del barrio, aunque, en realidad, aprovecha el juego para confesarlos. Esos jóvenes no van a la iglesia, ni mucho menos se arrodillan ante el representante de Dios para informarle a Dios de sus pecados y buscar una aparente absolución.

Siempre me llamó la atención el método del padre Rogelio Cruz para ordenar e instruir una comunidad entonces conflictiva como Cristo Rey. El sacerdote me recibió en un modesto afuero colindante a su parroquia. Allí conservaba en archivos expedientes de familias del sector. En otros se enfilaban folders con documentos sobre los jóvenes conflictivos, y también de niños con problemas escolares. En fin, él conocía a los habitantes de la comunidad como la palma de su mano.

En un momento, suspendió la entrevista, pues debía ir al confesionario. Pero me extrañó su nueva indumentaria: un ploshirt y un short deportivo. Me invitó a seguirlo. En un aparte del juego, me explicó las causas de ese ardid. “Jugando con ellos me entero en lo que andan y los puedo aconsejar para que no se metan en problemas”.

Hoy, aquella anécdota me hizo recordar la escena de “Sleepers”, y la figura sudorosa de Robert De Niro, un líder religioso comunitario, encestando canastas mientras aconsejaba a los jóvenes a olvidar sus peripecias.

Todavía el filme de Barry Levinson está en Netflix. Ojalá puedan disfrutarlo.