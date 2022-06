Presentan catálogo Ser Oscar de la Renta en Madrid

Santiago, RD

La Fundación Eduardo León Jimenes, el Centro León y Grupo Puntacana, con la colaboración de la Embajada de la República Dominicana ante el Reino de España y del Museo de Traje de Madrid, presentaron el catálogo de la exposición Ser Oscar de la Renta, dedicada a la vida y obra del destacado diseñador de moda dominicano.

Diseñada por Lourdes Saleme e impresa en Italia, la obra incluye fotografías de Luis Nova y compendia en 260 páginas las piezas y recursos museográficos de la exposición que se exhibió en el Centro León, Santiago de los Caballeros, República Dominicana, durante el periodo noviembre 2019 a marzo de 2020.

Este proyecto expositivo, multidisciplinario y multisensorial, contó con la colaboración de The Metropolitan Museum of Art (The MET), Kent State University Museum (KSUM), George W. Bush Presidential Library and Museum, Fashion Institute of Technology, Young Fine Arts Museums of San Francisco, The Estate of Antonio Lopez and Juan Ramos, Museo Bellapart, Museo Fernando Peña Defilló y Archivo General de la Nación.

Ser Oscar de la Renta, recibió con 42,846 visitas presenciales hasta su cierre motivado por la pandemia. De igual modo, aproximadamente 6,000 personas participaron en las actividades de animación cultural. De manera virtual accedieron 6,450 personas y 14,230 visitas al sitio web de la exposición, para un total de 63,526 visitantes. El documental Ser Oscar de la Renta, que acompaña a la exposición, obtuvo 42,846 visualizaciones en al auditorio del Centro León y en adición 30,599 reproducciones en el canal de YouTube.

La exposición Ser Oscar de la Renta obtuvo el Premio a la Exposición Individual 2019, otorgado por la Asociación Dominicana de Críticos de Arte de la República Dominicana (ADCA), en la XVI edición de los Premios de la Crítica correspondiente a los años 2019 y 2020.

Ser Oscar de la Renta estuvo auspiciada por: Grupo Puntacana, Cervecería Nacional Dominicana, Citi Private Bank, Banco Popular Dominicano, Editora Listín Diario, Visa Internacional, Aeropuerto Internacional del Cibao, Synergies Corporation, Fundación Propagas y Excel.

Los interesados en visualizar el documental y realizar la visita virtual a la exposición pueden ingresar a: centroleon.org.do.