Rienzi Pared Pérez

Santo Domingo, RD

Toda cinta con un buen guion y una dirección creativa debe ser un producto cinematográfico de altura. En el año 2000 la American Film Institute de los Estados Unidos consideró “como la mejor comedia de todos los tiempos” y fue catalogada en la posición No.14 de lo mejor de la historia del cine a “Some Like it Hot”. En España se tituló “Con faldas y a lo loco” y en Latinoamérica “Una Eva y dos Adanes”

Este filme de 1959, es muy divertido. Su guion incluye chistes visuales inteligentes, que nos cautivan. Todo esto estuvo acompañado de un ritmo ágil y actuaciones estupendas: Marilyn Monroe, Tony Curtis y Jack Lemmon. Los tres hacen una química perfecta.

Trata la historia de dos músicos de jazz, Joe (Tony Curtis) y Jerry (Jack Lemmon) testigos de la matanza en el día de San Valentin (1929) en la ciudad de Chicago. Intentan huir a Miami, y para lograrlo, se visten de mujeres y se incluyen en una banda de música femenina. Ambos conocen y quedan enamorados de Sugar Kay (Marilyn Monroe). Aquí se darán todo tipo de situaciones confusas que divierten. Ambos personajes masculinos cambian su identidad ahora por: Josephine y Daphne.

Los enredos producidos son tratados con maestría en un guion cuidadoso hasta el más mínimo detalle. Esto es lo que ha podido influir durante tantos años en la delirante capacidad de entretenimiento.

Tiene un ritmo ascendente en su estructura argumental y un montaje ágil que mantiene al público atento a las situaciones hilarantes con doble sentido. Posee la profesionalidad y el estilo que solo Billy Wilder con ese toque “Lubitsch” , pudo imprimirle.

Todo buen cinéfilo necesita ver esta obra maestra del cine. La comedia bien escrita y con una buena estructura, es capaz de provocar humor, sin tener que recurrir al morbo.

Billy Wilder se consolidó como uno de los maestros del cine en diversos géneros. Con este filme se ejemplifica el porqué de nuestra recomendación.

Curiosidades:

1)“Con faldas y a lo loco", además de ser la película más famosa de Marilyn Monroe, fue votada por el American Film Institute de los Estados Unidos como la película más divertida de la Historia.

2)Para probar los trajes femeninos, Tony Curtis y Jack Lemmon, andaban por los estudios de la Goldwyn para ver si podían engañar a las gentes; pero la prueba más dura fue cuando los dos entraron en el baño de mujeres y se maquillaron frente a un espejo. Ante la indiferencia de las usuarias ellos vieron que eran convincentes.

3)Jerry Lewis fue la primera opción para interpretar el papel Jerry/Daphne, pero el cómico lo rechazó porque no quería que lo tomaran por un travesti. Como se sabe, finalmente fue Jack Lemmon quien obtuvo el papel que lo llevó a ser nominado por primera vez para el Oscar al mejor actor. Según Jerry Lewis, desde entonces Jack Lemmon le enviaba todos los años una caja de bombones coincidiendo con el aniversario del estreno del film en la ciudad de Los Angeles como prueba de agradecimiento.

4)Según I.A.L. Diamond, coguionista de la película, la frase final era algo para ir tomando ideas mientras preparaban un diálogo mejor. Al final se quedó así... y debemos dar las gracias porque es uno de los mejores finales de cualquier película, sobretodo del género de comedia.

Ficha Técnica: Calificación: 5/5 (Muy Buena)

Título Original: Some Like It Hot

Año: 1959

Duración: 121 minutos

Del director Billy Wilder: Cineasta nacido en Viena que emigró a los Estados Unidos, donde realizó algunas de las mejores películas en la historia del cine.