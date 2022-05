Ajedrezadas No. 6

Nelson Pinal Borges, MI & FIDE Trainer

Santo Domingo, RD

-La francomacorisana Raydily Rosario se coronó Campeona nacional de ajedrez femenino al vencer fácilmente a la mocana Jennifer Almánzar en tres brillantes partidas del match final de desempate pactado a cuatro, luego de que ambas jugadoras habían terminado igualadas en el torneo regular. Felicitaciones y nuevos éxitos a la flamante y talentosa Campeona.

-La edición número 55 del Torneo Internacional de Ajedrez Capablanca in Memoriam se celebra por todo lo alto en el Hotel Nacional de Cuba con un formidable despliegue mediático. En esta ocasión el tradicional evento se juega en cuatro grupos competitivos: Élite, Premier (exclusivo para mujeres), Abierto, Sénior (para mayores de 60 años) y el importante grupo Buscando a Capablanca con escolares menores de 16 años. Toda una fiesta del ajedrez en la tierra del genial cubano campeón mundial 1921– 927.

-En el grupo Abierto del Capablanca in Memoriam participan 120 jugadores de 9 países y llama la atención la ausencia de los representantes dominicanos, los cuales perdieron la oportunidad de adiestrarse en un evento de calidad y que le sería muy provechoso también para intentar alcanzar títulos internacionales.

. El Campeón Mundial, el noruego Magnus Carlsen, ha opinado sobre la prohibición del Gran Maestro y estelar jugador, Sergey Karjakin, por parte de la FIDE y cree el ruso quiere convertirse en un "mártir"; y aunque dice que no está de acuerdo con su rival, no está seguro de si fue correcto prohibirlo en las competiciones de ajedrez y despojarlo de un lugar en el Torneo de Candidatos por su apoyo a la invasión rusa a Ucrania. ”Muchos rusos, que antes apoyaban abiertamente a Putin o no dijeron nada al respecto, u optaron por dar un giro y ahora dicen que Putin fue demasiado lejos. Karjakin ha elegido el otro camino; ha aumentado su apoyo a Putin y este tipo de actitud no se puede aceptar”, declaró Carlsen al periódico noruego VG.

-Este año se conmemoran los 50 años de la victoria del norteamericano Robert Bobby Fischer sobre el soviético Boris Spassky en el match por el Campeonato del mundo celebrado en Islandia en 1972. Para llegar a jugar con el entonces Campeón Mundial, Bobby había derrotado con anterioridad al soviético Mark Taimanov 6 x 0, al danés Bent Larsen 6 x 0 y al excampeón mundial Tigran Petrosian 6.5 v 2.5; una hazaña que convertiría el encuentro con Spassky en el esperado y emocionante Match del Siglo.

Frases célebres de Bobby Fischer:

. No creo en la psicología, creo en las buenas jugadas.

. El ajedrez demanda concentración total y amor por el juego.

. El ajedrez es una guerra sobre el tablero. El objetivo es aplastar la mente del adversario.

. No soy un genio del ajedrez, soy un genio que juega ajedrez.

. El cuerpo debe estar en perfectas condiciones. Si se deteriora el cuerpo, se deteriora el

ajedrez. No se puede separar el cuerpo y la mente.

. Todo lo que quiero en la vida es jugar al ajedrez.