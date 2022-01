Nelson Pinal Borges, MI & FIDE Trainer

Santo Domingo, RD

Brindando clases a aprendices de cualquier edad encuentro que en ocasiones no entienden bien las tres jugadas especiales que el juego de ajedrez tiene: el enroque, la promoción del peón y la toma al paso. Y es que en esas jugadas las piezas “sufren una alteración” en sus movimientos normales.

El enroque

El enroque es un movimiento del juego que se realiza entre el rey y una torre. Es una jugada especial porque es el único movimiento en el ajedrez en el que un jugador mueve dos piezas a la vez y consiste en mover el rey dos escaques (casillas) hacia la torre en la primera fila (u octava fila para las piezas negras) y luego situar la torre al escaque sobre el que ha cruzado el rey. Se puede realizar solamente una vez por cada jugador.

El enroque fue añadido al ajedrez europeo alrededor del siglo 15 y no se desarrolló en su forma actual hasta el siglo 17 y su objetivo principal es darle protección al rey y activar la torre hacia el centro para coordinar sus acciones con las demás piezas.

El enroque puede hacerse si el rey y la torre involucrada nunca han sido movidos, las casillas entre estos estén desocupadas, el rey no está amenazado de jaque, y ninguno de los escaques por los que el rey pasará, o quedará, esté bajo ataque de una pieza contraria.

La notación para el enroque es 0-0 con la torre del rey (enroque corto) y 0-0-0 con la de la dama (enroque largo). La diferencia se basa en la distancia en que se desplaza la torre, corta (dos casillas) o una distancia larga (tres casillas).

Promoción del peón

La promoción de un peón consiste en cambiar un peón que llega a la octava fila, (si es un peón blanco, o a la primera fila, si es un peón negro) por otra pieza del mismo color. Cuando el peón (soldado en al ajedrez) llega al final de su trayecto se transforma en una pieza de mayor jerarquía: caballo, alfil, torre o dama, y desde la misma casilla comienza su función como la pieza “nueva” seleccionada.

Por lo general, al promocionar un peón se selecciona una dama, porque es la pieza de mayor valor e importancia y entonces podemos decir coronación, o sea se convirtió en dama. No obstante, de acuerdo con la posición de la partida, en algunos casos se opta por “pedir” otra pieza que no sea la dama.

Cada peón que llega a la última fila promociona, por lo que pueden existir en el tablero, por ejemplo, dos damas del mismo color, tres caballos negros, tres alfiles blancos, etc. según el número de peones que promocionen. El peón no se puede transformar en rey, obviamente, porque no pueden existir en el tablero dos reyes del mismo color.

La anotación del peón de la columna a del blanco es: a8 (D) si corona la dama o de la columna c si es el negro que promociona: c1 (C) si pide un caballo.

La toma o captura al paso

La toma o captura al paso es la posibilidad que existe en el ajedrez de “comer” con un peón (situado en la 5ta fila de cada color) a otro peón enemigo cuando este se mueve dos casillas desde su posición inicial, como si pudiera ser capturado si solo se hubiera movido una casilla y como normalmente se realiza una captura en forma diagonal.

La toma al paso sólo se puede realizar en la jugada siguiente a la movida del peón contrario, o sea, en el preciso momento de la jugada, no se puede dejar pasar dos jugadas y luego tomar la decisión de capturar el peón al paso. Si capturamos, el peón nuestro deberá posicionarse en la casilla a la que hubiera ido el peón contrario en caso de haberse movido una sola casilla, como si fuera una captura normal de un peón.

La toma al paso se puede realizar entre los peones (y con cualquier peón), si se dan las condiciones explicadas anteriormente y la anotación puede ser, por ejemplo, a5xb6 ap o sencillamente axb ap.