El Rey Enigma en la Calle de El Conde

Nelson Pinal Borges, MI & FIDE Trainer

Santo Domingo, R. D.

A la par de la pandemia del Covid-19, en diciembre del año 2020, surgió en España un virus de ajedrez llamado Rey Enigma que contagió tanto, a las personas que lo veían principalmente en las calles de Madrid, como en las redes sociales.

El misterioso ajedrecista con un tablero y unas piezas retaba a los caminantes a una partida, en la que, si conseguían ganarle, se llevarían un premio de 100 euros. A pesar de tener miles de seguidores en redes sociales y haber aparecido en televisión en más de una ocasión, muy pocas personas conocían su verdadera identidad: sus ayudantes en la logística que necesitaba para realizar sus recorridos, tanto en el vestir como en las imágenes que conocemos y que le dieron la vuelta al mundo.

"El objetivo es fomentar y difundir el ajedrez. Los 100 euros son un aliciente para que se anime la gente a probarlo y jugar", manifestó Rey Enigma al comienzo de sus apariciones, casi siempre de viernes a domingo en el parque El Retiro o en sitios emblemáticos de Madrid. También explicó que trabaja en algo relacionado con la publicidad y el marketing, motivo por el que había decidido mantener en secreto su identidad; en ocasiones tenía pensadillas en las que era descubierto.

Como gran conocedor del ajedrez, que practica de los cinco años, Rey Enigma manifestó sobre algunos valores del deporte: “el ajedrez es divertido, no aburrido como lo pintan en la mayoría de los escenarios. Pero destacaría sobre todo el respeto. Es una de las cosas que más me gustan: siempre dar la mano, sea una victoria o una derrota dolorosa. Siempre aplaudir al rival... En el Retiro aplaude todo el mundo, el rival también... Hay mucha deportividad y muy buen ambiente en el mundo del ajedrez, que no he visto en otros entornos. Hay gente que llega y te dice “yo no sé jugar, pero me encanta el ambiente, se ve superinteresante, ¡me gustaría aprender!”

Su aparición cumbre fue en la final del famoso programa Got Talent de Tele 5–España, cuando enfrentó al excampeón Anatoli Kárpov, de 70 años, con solo tres minutos por jugador y donde el misterioso personaje logró hacer tablas en una partida muy disputada de principio a fin.

Después de lograr su objetivo de llevar el Juego Ciencia a miles de fans del ajedrez y personas curiosas en todo el mundo, hace unos días Rey Enigma reveló su identidad. Se trata del Maestro Internacional Roi Reinaldo Castineira, de 42 años, siete veces campeón de España y destacado entrenador que se dedica a la enseñanza del Juego Ciencia en la ciudad de Pamplona.

Muy bien por Rey Enigma por su gran iniciativa de haber promocionado la práctica del ajedrez de forma muy singular y que atrajo a muchas personas a explorar el juego y conocer los beneficios que aporta a quienes lo juegan a cualquier edad.

Que bueno sería para el ajedrez de República Dominicana que apareciera un Rey Enigma en Santo Domingo u otras ciudades importantes del país. ¿Se imaginan ustedes, apreciados lectores, un Rey Enigma en la Calle de El Conde de Peñalva promocionando el ajedrez? Gran beneficio aportaría a los ajedrecistas y a la ciudadanía en general, que tendrían la oportunidad de conocer de cerca el milenario Juego Ciencia.

Niños y personas de cualquier edad apreciarían de forma sencilla y directa un noble juego que “enseña a pensar”, algo tan necesitado en nuestra sociedad.

Sería muy útil que las entidades deportivas, educacionales y del ajedrez del país, generaran alguna iniciativa tipo Rey Enigma para masificar el Juego Ciencia. ¿Acaso no pudiera crearse un personaje que brinde simultáneas en lugares estratégicos para el desarrollo del ajedrez como herramienta educativa, intelectual y deportiva? Quizás con un mínimo presupuesto del Ministerio de Deportes, MINERD o de la Federación Dominicana de Ajedrez, se pudiera implementar de forma experimental un Rey Enigma en la Calle de El Conde.

Si en España se pudo crear de forma privada, en República Dominicana se pudiera ejecutar por el Estado…