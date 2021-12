Get Back (Segunda parte y final)

Luis Beiro

Santo Domingo, RD

Aunque se discrepe de su cine, no se puede ignorar el nivel profesional de Peter Jackson. No todos los directores están dispuestos a reducir a siete horas, un total de cincuenta y siete horas de videos. Hay que pasar “algunos” días encerrado en un cuarto de edición y descubrir, entre ensayos, pifias, conversaciones y miradas indiscretas, la ética fílmica. Primero, por estar ausente del otro lado de la cámara. Y segundo, porque no busca la complacencia beatlemaníaca. El australiano logró una historia entre músicas, risas, comentarios y profanaciones. El espectador, poco a poco, va descubriendo la personalidad de cada integrante de la banda. Con ese perfil, está en condiciones de trazar cada personalidad y sacar sus propias conclusiones.

Zapatero a su zapato, parece decirnos: El genio de John, siempre en bajo perfil, las excentricidades de Paul buscando cámara para imponer una maestría que de por sí solo nunca pudo alcanzar, y la humildad de George (un leal estudioso de sonoridades exóticas), contrastan con la manipulable disciplina de Ringo.

Ese es el trasfondo de un producto no destinado al entretenimiento, ni mucho menos a la idolatría musical. Es cierto que las diversas versiones de cada pieza se dejan escuchar y se aplauden en los ensayos. Esos genios, separados, no pudieron alcanzar la gloria de otrora. Pero también supone la incapacidad del espectador de atender en detalle el resultado de un guion que no pudo ser mejor, porque demuestra certeras sugerencias sobre la ruptura de la banda. Lo demás es enriquecimiento espiritual.

Me hubiera gustado que el director resumiera en seis o siete capítulos esta miniserie en busca de mayor atención y entendimiento. Tal y como está, nadie va a pasar tantas horas delante de un televisor para ponerle cabeza al final de los gloriosos. Esa decisión se le hubiera agradecido más que unas buenas tijeras. A pesar de los pesares, “Get Back” es un trabajo meritorio, profundo, analítico, mucho más coherente y aleccionador que las tres partes de “El señor de los anillos”.

Ficha técnica

País: Nueva Zelanda. Año: 2021. Duración: 468 minutos. Género: Mini-serie de TV. Director y Productor: Peter Jackson. Reparto: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, Billy Preston, Yoko Ono y Linda Eastwod. Sinopsis: A través de intensas jornadas de ensayos salen al relieve las causas de la separación de la banda.