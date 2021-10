Taiwan participa en Festival de Cine de Londres

Tomado de Taiwán News

Santo Domingo, RD

El cartel incluye The Silent Forest (El bosque silencioso), un drama de terror dirigido por Ko Chien-nien, una adaptación de la vida real y examina el problema de las agresiones sexuales en los campus. La comedia romántica My Missing Valentine (Mi Valentín perdido), de Chen Yu-hsun, sigue el periplo de una empleada de correos que espera su cita soñada el día de San Valentín, pero se despierta y descubre que, de alguna manera, el día ya ha pasado, mientras que The Falls (Las cataratas), de Chung Mong-hong, revela los agudos enfrentamientos entre una madre y su hija en cuarentena durante la pandemia de COVID-19.



Entre otras películas se encuentran la comedia negra A Leg (Una pierna), de Chang Yao-sheng, que explora la relación de una pareja, y Taipei Story (Historia de Taipei), del reconocido director de cine de la Nueva Ola de Taiwan, el difunto Edward Yang, que representa el aislamiento y las rupturas de la sociedad taiwanesa en el proceso de modernización de los años ochenta.

Chen Pin-chuan, jefe de la división cultural de la Oficina de Representación de Taipei en el Reino Unido, declaró que las películas producidas en Taiwan se han vuelto muy populares en el Reino Unido desde que se están reintroduciendo gradualmente las actividades artísticas y culturales. La oficina tampoco escatima esfuerzos para promover las películas de Taiwan a través de otros eventos como el Festival de Cine Queer East, con sede en Londres, para elevar el perfil cultural de la nación en la escena mundial, añadió Chen.