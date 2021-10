Cineasta dominicano César Rodríguez invitado a BOGOCINE

Santo Domingo, RD

“Chief Tendoy", el piloto/corto de nueva serie homónima ha sido seleccionado oficialmente en la 38vo edición de BOGOCINE, el prestigioso Festival de Cine de Bogotá, un evento cinematográfico pionero a nivel mundial en mostrar las miradas vanguardistas de los más destacados cineastas del momento.

Por sus pantallas han pasado figuras como Alejandro González Iñarritu, el surcoreano Bong Joong-Ho, y el afamado cineasta español Pedro Almodóvar, a quien el Festival le otorgó su primer reconocimiento internacional por su destacada labor, entre otros.

Dirigido y escrito por el cineata dominicano César Rodríguez y co-dirigido por su Director de Fotografía Steve Saxon, el piloto relata el momento en que Tendoy, el gran jefe indio de la tribu Shoshone tiene un conmovedor encuentro con el presidente Ulysses Grant en la Casa Blanca que culmina en un duelo de titanes en el que se debaten la injusticia, el robo de tierras ancestrales y la violación sistemática de los tratados por el gobierno de los Estados Unidos, en una época en la que muchos creían que "el único indio bueno era el indio muerto".

"Chief Tendoy" está protagonizado por Michael Spears (Dances with Wolves), interpretando al Gran Tendoy, Rick Haak (Murder in the Thirst) en el rol del presidente Ulises Grant y Eddie Spears (Yellowstone) caracterizando al general iroqué Ely Samuel Parker.

El corto recrea acontecimientos trascendentales de la historia de Estados Unidos comprendidos entre 1840, 1870 y que culminan en 1905 con el fatídico "Sendero de Lágrimas" cuando desalojaron al pueblo Shoshone de sus tierras ancestrales y lo obligaron a realizar una larga marcha forzada que costó miles de vida y cuyo único objetivo era reubicarlos en una penosa reservación a miles de kilómetros.

El piloto, basado en los trabajos del historiador y catedrático norteamericano Orlan Svingen, es un proyecto producido por la Washington State University (WSU) que fue rodado durante el confinamiento del 2020, convirtiéndose en la primera producción del Estado de Montana y una de las primeras cinco de todo los Estados Unidos en filmar siguiendo los más exigentes protocolos de bioseguridad consensuados por los sindicatos de la industria de Hollywood (SAG-AFTRA, DGA, IATSE y TEAMSTERS). Gracias a los cuales, ninguno del personal técnico, ni actores, ni los 90 extras que participaron durante las tres semanas de rodaje quedaron infectados del Covid 19.

BOGOCINE, el Festival de Cine de Bogotá, tendrá lugar desde el 20 al 28 de octubre en la capital de Colombia.