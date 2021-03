Luis Beiro

Este es un filme sin medias tintas. Impactante. Muchos lo asumen como la esperada respuesta al proyecto comercial “Red Avispa” donde figurines de la farándula, guiados por Olivier Assayas, revivieron el controversial episodio de cinco espías del gobierno cubano infiltrados en Miami.

Salvando las distancias, hay notables diferencias entre Assayas y Vilaplana. Ambos poseen distinciones y retruécanos. Uno va en decadencia, y el otro recién comienza a cosechar los frutos que ha sembrado. El primero se inspiró en la versión oficial del gobierno cubano. Vilaplana creó su obra a partir del libro “Rehenes de Castro”, de Ernesto Díaz Rodríguez. Buscó, además, sobrevivientes, recopiló entrevistas y consiguió un presupuesto que parecía imposible. Se aplaude su decisión de llamar al laureado escritor cubano Ángel Santiesteban para co-escribir el guion junto a Juan Manuel Cao.

“Plantados” no es un filme lineal al estilo de “Red Avispa”. Vilaplana enfoca su obra desde dos planos: dentro de las mazmorras cubanas y frente al torturador descubierto.

En ambos planos afloran referencias plurívocas. El primero denota oficio: es una pieza cinematográfica hecha por un director de armas tomar. Sus escenas, bien editadas, actuadas, fotografiadas (flashazos de puro arte) y amparadas por una puesta en escena rigurosa es superior al segundo (logrado en la Florida), donde lo sentimental, la sobreactuación y las imprecisiones conspiran contra la cinematografía.

Como no cambio pluma por pistola, no me referiré a la impunidad culpable aupada desde el exterior ante semejantes atropellos. Me explico: Cuba, sin oro ni petróleo solo tiene problemas. Y nadie quiere “comprar” problemas ajenos.

En cambio, refiero la presencia de un guion muy bien escrito, con parlamentos inolvidables y escenas catapultadas por sí mismas. “Plantados” es cine, con virtudes y defectos. Un cine no dirigido a crear estados de opinión, sino imágenes fuertes, bien hechas y en constante movimiento.

Ficha técnica:

País: Cuba. Año: 2021. Duración: 118 minutos. Dirección: Lilo Vilaplana. Guion: Angel Santiesteban, Juan Manuel Cao y Lilo Vilaplana. Reparto: Gilberto Reyes, Ricardo Becerra, Frank Egusquiza, Carlos Cruz y Alberto Pujols: Un “Plantado”, fugado de la cárcel, lograr salir de Cuba y llega a Miami. Años después, allí descubre a su torturador. Y trama ajustarle cuentas.