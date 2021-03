¿Cuándo volverán las Simultáneas?

Nelson Pinal Borges, MI & FIDE Trainer

Santo Domingo, R. D.

(Al término de este trabajo el Gran Maestro Ramón Mateo me comunica que el próximo sábado 27 de marzo en la tarde organizará una Simultánea de 40 tableros en el Parque Colón de Santo Domingo, donde intervendrán los Maestros Francisco Vallejo (GM - España), Josué Araujo ( MI - RD), Nelson Pinal (MI – RD) y él, como simultaneísta y organizador. La actividad contará además con la presencia de reconocidas figuras del deporte y el entorno político de la Capital. ¡¡Muy bien por Mateo!!)

Un Simultánea de ajedrez es cuando un reconocido maestro enfrenta a varios jugadores a la vez. Es una actividad muy apreciada por los ajedrecistas y crea un entusiasmo tal que los incentiva a la práctica y a la superación ajedrecística ya que no todos los días un aficionado se puede enfrentar a un jugador reconocido.

En República Dominicana hace pocos años se pretendió organizar una Simultánea Gigante de 25,000 tableros, pero eso en la práctica sólo lo admitió el papel, porque no existen las mínimas condiciones logísticas para llevar a cabo esa actividad que ciertamente sería de ciencia ficción. La realidad es que en nuestro país las Simultáneas han desaparecido del entorno ajedrecístico debido a la pandemia y al inmovilismo a que está sometido desde hace años el ajedrez nacional.

La experiencia personal, que he brindado decenas de Simultáneas en parques, centros educativos, cárceles, clubes, etc., me permite afirmar que las mismas constituyen un importante factor en el desarrollo del ajedrez, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Muchos de los jóvenes talentos que posteriormente triunfan a nivel magistral nacen o son descubiertos en las Simultáneas.

Bien concebida y organizada, la Simultánea es una actividad muy instructiva para el simultaneado, que aprende de su partida y es un buen fogueo para calibrar su nivel de juego ante su rival superior. Celebrada en un parque público es un espectáculo promocional que atrae a conocedores o no del Juego Ciencia, que al ver una actividad donde un maestro se enfrenta a 20-30 jugadores, le provoca un interés que lo encamina a conocer los pormenores del ajedrez y que luego se lo trasmite a sus hijos, familiares, colegas de trabajo, etc., lo que conlleva a la difusión espontánea del Noble Juego.

Desde el punto de vista económico la organización de una Simultánea de 20-30 tableros no conlleva grandes gastos, lo que implica que a un bajo costo se pueda realizar una edificante actividad deportiva que además se convierte para jugadores y observadores, en una forma sana de aprovechar el tiempo libre. Tampoco se necesita un espacio o un terreno especial para su realización.

Cada Federación o persona entusiasta del ajedrez que desee desarrollar el mismo, debe tener presente entre sus planes de trabajo la organización de Simultáneas con determinada frecuencia y en lugares “estratégicamente seleccionados” para que la misma se convierta en una actividad deportiva que cumpla con el interés de organizadores, jugadores y público en general.

Retomar algún día la celebración de Simultáneas Gigantes en República Dominicana, con maestros como actores principales, sería un paso más en favor del desarrollo del Juego Ciencia. Las Simultáneas realizadas en Cuba (13,000 tableros), México (13,500 tableros) y la India (20,480 tableros), son ejemplos de organización, trabajo y esfuerzo por dinamizar la práctica del juego y una confirmación de la importancia de las Simultáneas para alcanzar un progreso seguro del Ajedrez nacional.