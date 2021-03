Las décimas de Juan Antonio Alix en otros idiomas y dialectos

Luis Beiro

Santo Domingo

Hace pocos años, el escritor dominicano residente en los Estados Unidos, César Sánchez Beras, sorprendió con la publicación de varias espinelas en idioma inglés.

Sin embargo, esa no fue la primera ocasión en que un poeta acude a otras lenguas e idiomas para dejar constancia del ingenio literario dentro de las composiciones conocidas como décimas.

Antes de ser espinela, la práctica de la estrofa de diez versos octosílabos correspondió a la autoría de poetas ibéricos que, en idioma castizo, dejaron su impronta.

Cuando Vicente Espinel (Ronda, Málaga, 1550-1624) le dio su aire definitivo, poetas de otros dialectos españoles y del idioma portugués también la practicaron.

Hasta el momento, la décima más antigua que se ha podido descubrir está incluida en el “Cancionero general”, de García Resende (Lisboa, 1516) y está escrita en el idioma de Saramago:

“Senhor as vossas donzelas

En las gordalas non posso

Que por ver estomen vosso

Nan ma proveyta coelas.

Fechar portas nem janelas

E pos nam da por porteyro

Antes que venha janeiro

Ma mondat rremedear

Ou fazayhle mostrar

pero devousa rribeyro”

Casi tres siglos después, Rosalía de Castro (Galicia 1837-1885) universalizó estrofas de altos valores en el dialecto gallego que todavía hoy se incluyen en rigurosas antologías de la poesía

española:

“Un repoludo gaitero

De paño sedán vestido

Com´un príncipe cumprido,

Cariñoso y falangero,

Autros mozos o primero

en-as ciudades sin par,

tiña costumbre en cantar

alé pol-a mañanciña;

-con esta miña gaitiña

As menas hei de engañar.

El caso de Juan Antonio Alix

El Cantor del Yaque fue un caso excepcional en la historia de la décima. Su condición de hombre

de escasa instrucción no lo limitó en su afán de aprender otros dialectos e idiomas gracias a su intuición y a su mente siempre abierta al aprendizaje.

En 1878, el maestro Alix ya incorporaba el habla popular del cibaeño dominicano a la espinela. Su condición rural y su profundo conocimiento de las formas de expresión de los hombres y mujeres que, tanto en el campo como en las ciudades habitaban esa zona de la República

Dominicana, hicieron posible que su poesía no pasara por alto esa condición. Su décima “Tocinos y longaniza”, integrada por 19 estrofas, y antologada por Emilio Rodríguez Demorizi en su libro “Décimas de Juan Antonio Alix” (1955), así lo atestigua. Se incluyen dos muestras de la citada composición, integrada por veinte espinelas:

-“Oiga ozté Zeñó Geli

Y no he de chanela mía,

Pue jaze diceicho día

Que de mi caza zalí;

No paro eta noche aquí

Poque mi jembra me epera,

Me bó de cuaquié manera

Manque así chupao jetoi,

A caza eta noche boi

Quéralo Dio jonoquiera”.

De Pueto Plata zalí

Ma racao de lo que toi

Y a casa de Dio me boi

Zi con migo quié vení.

Y zi Dio no quié dí

Que ze quíe zi le dá gana,

Con mi daga Zebillana

Con mi manta y mi trabuco,

Pa Dio Zanto que me luco

Y peleo jata mañana.

En el periódico El Eco del Pueblo, con fecha 17 de febrero de 1884, y bajo el seudónimo de Angarillas, el poeta mocano publicó una serie de cuatro estrofas bajo el nombre de “Recado que

envía el reloj público al Honorable Ayuntamiento de esta ciudad” (Santiago). En la edición de las “Décimas”, de Juan Antonio Alix (1927), se incluyeron con el título de “Al Honorable Ayuntamiento”.

Andrés Blanco Díaz, en su labor ordenadora de las décimas completas de Juan Antonio Alix (libro aún inédito), le restablece el título con que las publicó su autor. Las mismas están escritas en pleno lenguaje cibaeño.

Se incluye una estrofa como muestra:



“Señoi don Ayuntamiento

Le mandó a dicí ei reló

Que lo jaga de poi Dio

De alibiaile su tormento.

Que ei pueblo no ta contento

Con uté ni con su mando,

Poique ya lo tá mirando

Que eto to e un miterio,

Teneilo en un cautiverio

En be de tai funcionando”

En 1891, el maestro Alix publicó, en el idioma de la patria de Dante, “Di coloni italiani”, una

colección de diez estrofas que resumen su experiencia en el trato y el conocimiento de algunos miembros de la colonia italiana en Santiago, de sus labores, buenas conductas y contribuciones al pueblo. Aquí se reproducen las tres primeras estrofas:



Italianis preparate

con tute le necesari,

que di patroni acercari,

con di muchi celerate.

E il falere celebrate

con tuta la pompanata,

facienda di candalata,

e ponienda banderete

di ramoni e farolete

e di cosi delicata.

Como tuti santiagueri

a di colone apareciata,

pur le vende dimaciata

a lo gento sin dineri.

Le populí tute esperi

di la frateli colone,

festejate di patrone

con demasiata esplendori,

lanzanta muchi di flori

e alegrari muchi bone.

Di pública ya sabeli

qui colone aquí morata,

arqui triunfe preparata

cosa richi e mucho beli.

Pur la festa de frateli

Di Jacobis la Mayori

pur qui tute le sinori

dominicane mirate,

que italiani festejate

di Patrone con honori.

Su acertado manejo del dialecto “patuá”, muy popular entre los dominicanos del campo, también está presente en sus décimas de manera ingeniosa, con mucha intuición literaria. El empleo de metáforas y símiles, en algunos casos involuntarios y en otros a manera de buscar cierto grado de

comicidad para retratar el intercambio cultural entre dos naciones con distintas formas de

entender. Su décima “Un campesino dominicano”, fechada el 7 de octubre de 1905 e integrada

también por diez estrofas octosílabas de rima consonante, se inspira, según reconoce el propio

autor, un cibaeño “que estuvo en Haití vendiendo unos andullos y a su regreso tuvo una

entrevista muy curiosa con el que suscribe”. A continuación se incluyen las cuatro primeras

estrofas del texto dedicado “A dos amigos puertoplateños”:

Del campo un dominicano

Que pasó a vender andullos

En dos borriquitos suyos

A no sé qué pueblo haitiano,

Así me contó: “critiano

Ni Dio comprende esa gente;

Caicule que laguaidiente

Allá le dicen taifa,

A lo jalitao llengá

Y penchó ai pan caliente.

Los frijoles colorao

puá rus lo llaman allá,

a la brujería guanguá

y a lo sombrero chapao.

Malfiní e guaraguao

lo guandule pua congó

Bonyé le dicen a Dio,

a lo brujo lugarú

y a lo jefe dei judú

le dicen papá Bocó.

Lo mémo la macarela,

la titulan macrilló

lo molondrone gombó

y difé a la candela.

A la paila o casuela

le dicen allá shodié;

a lo sapato sulié;

puesón ai peje o pecao

y en siendo el arró graniao

le dicen durí grené.

Yo anduve toitico Haití

y no encontré un condenao,

que dijera bacalao

sino todo la murí.

Al arró llamán durí,

a la cebolla loñón,

a lo cochino cochón,

lo fideo vermichel,

a la sal le dicen sel

y creviche ai camarón.

Consideraciones finales

Más de la mitad de las décimas escritas y publicadas por Juan Antonio Alix se registran en el llamado “lenguaje cibaeño”, con independencia a las constantes alusiones en otras tantas al español castizo, al dialecto “patuá”, y a los idiomas portugués e italiano. Sobre esta peculiaridad, cabe apuntar que la migración de esos y otros países a la República Dominicana se concentró también en la ciudad de Santiago. Esta presencia internacional, en las regiones del Cibao, provocaba un importante intercambio cultural no solo de tradiciones, costumbres y hábitos, sino también lingu¨.stico, pues el dominicano aprendió e incorporó a su lenguaje muchas frases, expresiones y hasta composiciones que los extranjeros acuñaban en su diario vivir. Alíx, como buen cronista de su tiempo, no estuvo ajeno a esto y su aprendizaje intuitivo de la fraseología internacional, más que una jerigonza populista, puede considerarse como un legado aportativo que enriqueció la plataforma cultural de la estrofa poética escrita en estrofas de diez versos octosílabos con rima consonante.