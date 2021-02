Jaques al rey

Nelson Pinal Borges, MI & FIDE Trainer

Santo Domingo, RD

1.-Anatoly Karpov

El excampeón mundial de ajedrez, el ruso Anatoly Karpov, es profesor de Economía en la Universidad de Moscú. Karpov además de tener un doctorado en Economía, también tiene un doctorado en la facultad de Mecánica y Matemáticas. Es escritor y conferencista, es el ajedrecista que más torneos ha ganado en la historia del ajedrez profesional y el que más ha viajado, ya que ha visitado 118 países y más de 700 ciudades, incluyendo Santo Domingo, República Dominicana. Es miembro honorario de la ONU y habla 4 idiomas: ruso, inglés, francés y español; todo un ejemplo de vida sana, trabajo y disciplina.

2.-El efecto Netflix

El 23 de octubre del 2020 la miniserie Gambito Dama debutó en Netflix.

-Hasta el momento más 62 millones de personas han visto la miniserie.

-Las consultas sobre Juegos de ajedrez han aumentado un 250 % en eBay.

-La búsqueda en Google sobre “cómo jugar ajedrez” ha alcanzado un récord histórico en 9 años.

-La novela original The Queen´s Gambites, es ahora un best-sellers del New York Times después 37 años de su lanzamiento.

3.-Ajedrez y Cámara de Cuentas

En junio del año 2017 se hizo una denuncia formal ante la Cámara de Cuentas de la República por manejo irregular de los fondos públicos de la Federación Dominicana de Ajedrez lo que ha empañado el prestigio y los resultados del ajedrez nacional. La familia ajedrecística espera que el Informe definitivo se conozca pronto por el bien y la prosperidad del Juego Ciencia.

4.-¿Racismo en el ajedrez?

Antonio Radic es un youtuber conocido como Agadmator; su canal de ajedrez es el más popular en Youtube. El 7 de febrero superó el millón de suscriptores. Sus videos alcanzan más de 393 millones de visitas en total. En junio del año pasado Radic vio cómo Youtube bloqueaba su canal. La interrupción duró 24 horas sin que recibiera ninguna explicación por esa decisión; recientemente dos investigadores de la Universidad Carnegie Mellon de Pensilvania, han señalado que el origen pudo estar en los comentarios de Radic que se asociaron a un supuesto contenido racista. Cada vez que hablaba de las “blancas contras las negras”, “el peón blanco ataca al negro” o “el blanco se come al negro”, el algoritmo del canal hizo saltar las alarmas y bloquear este tipo de emisión, según recoge el Corriere della Sera. La solución para que no se repita esta situación según los investigadores, sería incorporar el lenguaje del ajedrez en los software-vigilantes de la plataforma.

5.-Bobby Fischer en La Habana

La primera experiencia internacional de Robert “Bobby” Fischer fue en La Habana, Cuba, cuando en 1956 viajó a jugar match entre un equipo norteamericano y otro cubano. Tenía entonces 13 años. Después visitaría nuevamente la capital cubana para participar en la Olimpíada Mundial por equipos de 1966 y donde fue el ídolo de los aficionados cubanos. Fischer ganó catorce partidas, entabló dos y perdió una después de haber declinado la propuesta de empate del Gran Maestro rumano F. Gheorgiu.

6.-Magnus Carlsen y los programas de ajedrez

“Me gusta mucho más enfrentarse a personas. Los ordenadores solo son una herramienta para analizar. El ordenador puede ayudarte a entender el ajedrez si sabes cómo usarlo. Confiar en ellos ciegamente no es buena idea. Jugar contra ellos puede ser deprimente. No me gusta perder. No ayuda demasiado para enfrentarte luego a los humanos, que todavía son mis principales rivales”.

7.-La captura o toma al paso

La captura al paso es un movimiento especial del juego en el que un peón captura a otro peón inmediatamente después de que este último se haya movido dos casillas adelante desde su posición inicial. En esta situación, el peón que captura lo hace moviéndose al escaque en el que hubiera estado el peón del adversario si solo hubiera avanzado una casilla.

- El peón que hace la captura al paso debe estar en la quinta fila.

- El peón capturado debe estar en una columna adyacente al primero, y debe haber movido dos casillas desde su posición inicial en un solo movimiento.

-El peón será capturado como si solo hubiera movido una casilla.

-La captura solo puede realizarse en la jugada inmediatamente siguiente al avance de salida del peón de dos casillas adelante.

Esta regla fue añadida en el siglo 15, cuando se introdujo la que permitía la opción de mover dos casillas adelante a un peón en su primer movimiento.