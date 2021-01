Un filme legal sin pretensiones

Fernando González

ferarturgonzalez@hotmail.com

Santo Domingo, RD

Pocos guionistas saben cómo escribir de manera inteligente y con un estilo único e inigualable. Aunque no esté en contra de la comprensión simbólica de dichos guiones, de vez en cuando se aprecian esas singularidades: guionistas que no solo buscan ideas más ambiciosas, sino que buscan contarlas de una manera increíblemente única y original.

Aaron Sorkin es un brillante guionista, bien se limite o no a contar historias reales, siempre busca darles una chispa singular de originalidad y humor.

“El juicio de los siete de Chicago” (2020) es un drama legal histórico escrito y dirigido por Sorkin que más allá de representar en formato de película el juicio del título, es un retrato fiable de las contradicciones y dilemas que enfrentaba Estados Unidos antes y después de la guerra de Vietnam.

El filme comienza mostrando desde múltiples perspectivas el comienzo de dicha guerra y la protesta, entrelazando material histórico y elementos de ficción que confunden al espectador a propósito. Esto sucederá con mayor frecuencia en los momentos claves del filme.

Aunque dichos momentos son cruciales para comprender la esencia del filme, en mi gusto personal admiré más las escenas en el juicio impredecible que los personajes enfrentan. Aquí es donde sale a relucir lo mejor de Aaron Sorkin: sus diálogos que fluyen como música.

En términos de dirección este filme muestra a la vez el lado más intelectual pero crudo de Sorkin, al desarrollar una puesta en escena que si bien resulta menos comparada con la magistral “La red social” –de David Fincher–, de todas formas mantiene enganchado al espectador y no deja de ser brutal (en el buen sentido).

Sin olvidar el vestuario y diseño de producción magistrales y dignos de la época, cabe mencionar la increíble banda sonora de Daniel Pemberton y Celeste, que se arriesga con una mezcla entre el rock y la orquesta para evocar la brutalidad del periodo.

Si bien esta película no ha superado todavía a “La red social” como el mejor guion de Aaron Sorkin, este es su filme más social y arriesgado hasta el momento.

Se trata de una hazaña brutalmente intelectual.

Ficha técnica

Título original: The Trial of the Chicago 7; Duración: 129 min.; Fotografía: Phedon Papamichael; Reparto: Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Alex Sharp, Joseph Gordon-Levitt, … Productora: Co-production Estados Unidos-Reino Unido; Amblin Partners, Paramount Pictures, Cross Creek Pictures, Marc Platt Productions, Reliance Entertainment, DreamWorks SKG, MadRiver Pictures, ShivHans Pictures (Distribuidora: Netflix)