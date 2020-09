Premian en Taipéi cintas sobre Covid-19

Tomado de Taiwán News

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MOFA, siglas en inglés) llevó a cabo la ceremonia de entrega de premios de la Sexta Competencia de Cortometrajes de Trending Taiwán. Desde 2015 el MOFA viene realizando esta competición que presenta el poder de Taiwán a través de la mirada de los participantes en el concurso cinematográfico.

Debido al brote global de la COVID-19, la competencia de este año añadió la categoría de "prevención de pandemias", con el objetivo de permitir que más personas y Gobiernos conozcan el éxito del modelo de Taiwán de prevención de pandemias a través de una amplia gama de perspectivas e historias. Como resultado, se han otorgado tres primeros premios y el premio total se ha elevado a 830.000 dólares taiwaneses (28.333 dólares estadoundenses).

En el grupo local de la categoría de "prevención de pandemias", el primer lugar fue para Taiwán Pride for the World (Orgullo de Taiwán para el mundo) de Larry Tung y Hugo Chung. La película muestra cómo Taiwán fue uno de los únicos países del mundo que pudo celebrar el evento público el Orgullo LGBT, gracias a haber controlado con éxito la COVID-19.

El primer lugar en el grupo de participantes extranjeros fue para el corto No More Fears, Here in Taiwán (No más miedos, aquí en Taiwán), del joven Rio Ananta Perangin-Angin, un estudiante de la Universidad Nacional Cheng Kung. Dicha película utiliza una perspectiva en primera persona para retratar los esfuerzos de Taiwán en la prevención de una pandemia.

El director francés Florian Payrou se llevó el primer premio en la categoría abierta por su película Taiwan-Where I want to be (Taiwán-donde quiero estar), la primera vez que un participante extranjero gana el primer premio. La película muestra a la gente y el paisaje de Taiwán a través de un ojo extranjero, combinando los valores sostenibles de los pueblos aborígenes locales con su experiencia personal en Taiwán.

La edición de este año contó con la participación de 225 trabajos, 164 de los cuales cumplieron con los requisitos y 31 de los cuales fueron preseleccionados.

Las obras premiadas serán subtituladas en varios idiomas y estarán disponibles en las plataformas de Trending Taiwan en Facebook, YouTube y Twitter. Pie de foto: Rio Ananta Perangin-Angin (derecha), un estudiante de la Universidad Nacional Cheng Kung, obtuvo el primer lugar por su filme No More Fears, Here in Taiwan (No más miedos, aquí en Taiwan). (Foto del MOFA).