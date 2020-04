Cosas del Ajedrez

Nelson Pinal Borges, MI & FIDE Trainer

Santo Domingo, RD

El ajedrez tiene facetas muy interesantes; no solamente es un juego que nos permite aprovechar útilmente el tiempo libre y enseñarnos a pensar mejor. También tiene algo de arte, de ciencia y hasta de humor…y las curiosidades que brinda a todo tipo de lector permite pasar un buen rato de lectura. A tal efecto viene bien recordar esta interesante frase:

El ajedrez es una forma de producción intelectual que tiene su encanto peculiar. La producción intelectual es una de las grandes satisfacciones -sino la mayor- al alcance del hombre. No todos pueden componer una pieza musical inspirada o construir un puente; sin embargo, en Ajedrez todo el mundo es intelectualmente productivo y por consiguiente, cada persona que lo practica puede experimentar una satisfacción. (Dr. S. Tarrasch)

Veamos a continuación episodios del amplio mundo del ajedrez.

1.- Robert Bobby Fischer, el norteamericano Campeón Mundial (ya fallecido), jugó 21 partidas por teletipo desde Nueva York en el fortísimo Torneo Capablanca in memorian celebrado en La Habana, Cuba, en 1965. El hecho de jugar por teletipo hizo que los organizadores tuvieran que crear condiciones especiales en las partidas debido a la demora en la comunicación. Un dato interesante es que las piezas de Fischer eran movidas en La Habana por un hijo de José Raúl Capablanca, Campeón Mundial 1921-1927.

2.-En la Olimpíada de La Habana, Cuba-1966 se produjo un mate en sólo 6 jugadas:

Kostjoerin, Anatole – Lantsias, Andreas

Havana ol (Men) (6), 1966

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cc3 dxe4 4.Cxe4 Cd7 5.De2 Cgf6 6.Cd6# 1–0

3.-En el famoso encuentro URSS vs Resto del Mundo celebrado en Belgrado en 1970, Robert Fischer aceptó jugar en el segundo tablero, detrás del GM danés Bent Larsen, a quien derrotaría 6 x 0 un año después. El equipo de la URSS contó con 5 Campeones Mundiales y ganó finalmente 20.5 x 19.5.

4.-En el match por el Campeonato Mundial de 1972 entre el campeón Boris Spassky y el retador Robert Fischer, este último no se presentó a jugar la segunda partida y el tanteo se puso 2 x 0 favorable el soviético que había ganado la primera. Fischer retornó en la tercera partida y finalmente ganó el encuentro 12.5 x 8.5 en 21 partidas.

5.-En 1975 el Campeón mundial Robert Fischer no se presentó a defender el título ante el retador y nueva estrella soviética, GM Anatoly Karpov y este fue proclamado entonces Campeón Mundial, título que ostentó hasta el año 1985 cuando perdió con Garry Kasparov.

6.- El Gran Maestro estoniano Paul Keres murió repentinamente en Helsinki (Finlandia) de un ataque cardíaco el 5 de junio de 1975 al regreso del torneo de Ajedrez de Vancouver, donde había triunfado. Al funeral en su país acudieron 100,000 personas. Al enterarse de la muerte de Keres, Mijail Botvínnik dijo: Esta es la mayor pérdida para el Ajedrez desde la muerte de A. Alekhine en 1946.

7.- En 1976 se efectuaron dos Olimpíadas mundiales. La oficial de la FIDE en Haifa, Israel y la Contra-olimpíada de Tripoli, Libia, organizada por el entonces gobernante libio Muamar Gadafi para boicotear la celebrada en Israel.

8.- La combinación de las palabras Jaque Mate proviene del persa Shah Mat que significa que el rey está atrapado.

9.- En Buenos Aires-1978 ocurrió una sorpresa. Después de ganar ininterrumpidamente 12 Olimpiadas Mundiales entre 1952 y 1974 (en 1976 no participó), el equipo de la URSS fue relegado al segundo lugar por el conjunto de Hungría, integrado por L. Portisch, Z. Ribli, G. Sax y A. Adorjan, con I. Csom y L. Vadasz. Los soviéticos contaron con T. Petrosian, B. Spassky, L. Polugalevsky, B. Gulko, O. Romanishin y R. Vaganian.

10.- Durante el primer match por el Campeonato Mundial entre los soviéticos A. Karpov y V. Korchnoi celebrado en Baguío Filipinas en 1978, ambos jugadores, como si de niños se tratase, se daban patadas por debajo de la mesa. En el siguiente match en Merano 1981, los árbitros decidieron colocar un tablero de madera en medio de los dos para que esto no volviese a ocurrir. Korchnoi, residía por entonces en Suiza y era enemigo del régimen soviético representado por su rival.

11.-En 1988 el Gran Maestro cubano Guillermo García terminó en segundo lugar en el fuerte torneo de Nueva York, dedicado al Centenario de José R. Capablanca. Como premio, Guillermito ganó10 mil dólares, pero no los pudo cobrar personalmente por una imposición del Departamento del Tesoro norteamericano relacionada con el embargo económico contra Cuba.

12.-A raíz del derrumbe del bloque comunista europeo y de la URSS a finales de los años 80’ y comienzos de los 90’, se produjo una invasión de ajedrecistas soviéticos y de otros países ex comunistas a Estados Unidos, Israel y Europa Occidental que alteró la Geografía ajedrecística mundial.

13.- La película más conocida con el tema de ajedrez es En busca de Bobby Fischer (Searching for Bobby Fischer, 1993).

14.- En el torneo de Linares, España-1994, el GM G. Kasparov nos hizo recordar la mano de Dios del futbolista D. A. Maradona. En su partida frente a la joven GM Judith Polgar, en la jugada 36 tomó su Caballo y lo soltó en una casilla durante unas décimas de segundo. En ese casi imperceptible lapso de tiempo, el campeón se dio cuenta de que esa jugada podía llevarlo a la derrota, volvió a tomar la pieza y lo colocó en otra casilla. Perpleja por la actitud antideportiva de Kasparov, Judith sólo atinó a abrir los ojos, miró a un costado buscando al árbitro pero siguió jugando y finalmente perdió.

15.-En 1997 la supercomputadora IBM Deep Blue derrotó a Garry Kasparov en un espectacular duelo. La máquina ganó 3½–2½ (+2 =3 -1). El primer match entre ellos se había jugado en 1996 y Kasparov lo ganó 4–2 (+3 =2 -1).

16.- El señor Kirsan Ilyumzhinov, ex presidente de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) afirmó que fue secuestrado por extraterrestres y cree que ellos introdujeron el juego ciencia entre los humanos.

17.-En julio de 2004, el ex campeón mundial Robert Fischer fue detenido en el aeropuerto Narita, de Tokio, Japón, por intentar salir del país utilizando un pasaporte no válido y estar perseguido por las autoridades norteamericanas. Asimismo, en el año 2007 el ex campeón mundial Garry Kasparov, fue detenido dos veces en Moscú. La primera vez junto a disidentes de la política del Presidente ruso V. Putin. Después de cinco horas en la Comisaría, Kasparov fue liberado tras pagar una multa de 40 dólares por hablar en contra del gobierno. Meses después fue apresado por la policía y guardó prisión por cinco días también por su decidida oposición a Putin.

18.-Después de presentarse varias acusaciones de trampas en diferentes eventos, la FIDE creó un Comité Anti trampas para combatir legalmente a los ajedrecistas aficionados al embuste dentro y fuera del tablero.

19.- El noruego Magnus Carlsen es el Campeón mundial de ajedrez en los tres ritmos de tiempo que se juega en la actualidad. Es número uno del ranking en partidas clásicas, rápidas y relámpago.

20.- La actual pandemia del coronavirus obligó a la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) a suspender el Torneo de Candidatos que ocho jugadores (tres rusos, dos chinos, un estadounidense, un holandés y un francés) disputaban en Yekaterimburgo (Rusia). Todos ellos fueron evacuados con urgencia después de haber jugado siete de las catorce rondas previstas.