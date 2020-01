Quince consejos prácticos

Nelson Pinal Borges, MI & FIDE Trainer

Santo Domingo

En diferentes eventos nacionales e internacionales en que he intervenido como entrenador les recuerdo a mis discípulos los siguientes consejos. En ocasiones los he impreso y se lo he dado a cada ajedrecista para que lo tengan muy presente. En esta ocasión espero que ayuden al lector a aplicarlos durante un evento en que participe o como preparación previa para el mismo.

Consejos prácticos

1.- Desarrollar las piezas “activamente”, enrocarse pronto y antes de emprender alguna acción. No “inventar” sin coordinación de piezas o con el Rey en el centro.

2.- No avanzar los Peones innecesariamente y mantener sólida la estructura de Peones, sobre todo en el flanco del Rey. No mover innecesariamente los peones del Enroque.

3.- Atacar siempre que se tenga mayoría de piezas atacantes sobre las que defienden.

4.- No dejar piezas en el aire ni sobrecargar la función de la nuestras. Mucha atención a la posición de las Damas.

5.-Antes de cambiar una pieza, evaluar cuál ejerce mejor función, la nuestra o la del rival.

6.- Estar atento a los detalles tácticos de piezas en el aire, clavadas, jaque doble, jaque al descubierto y debilidad en la 1ra u 8va línea fundamentalmente.

7.- Ocupar los puntos débiles con las piezas y no con los Peones.

8.- Simplificar cuando se tenga ventaja material pero sin ceder ventaja posicional o proporcionarle contrajuego al rival.

9.-Simplificar para llegar a un Final con ventaja posicional (Torres más activas, Caballo bueno vs Alfil malo, penetración del Rey, pareja de Alfiles, u otra ventaja palpable)

10.-En los finales de Torres y Peones, “cortar” el paso al Rey enemigo y al mismo tiempo activar el nuestro. Una Torre en 7ma línea es muy poderosa.

11.- Recordar el final de Lucena en los finales de Torres. Despegar el Rey rival para darle paso al nuestro que apoya el Peón que va a coronar

12.-No pensar las jugadas obligadas.

13.-Levantarse para relajar la tensión y favorecer la circulación de la sangre.

14.-Dormir, descansar y alimentarse adecuadamente.

15.-Concentrarse al máximo durante la partida. Jugar, marcar el reloj, anotar la jugada y no dejar el lápiz en la mano. Al coronar el Peón poner la Dama antes de marcar el reloj.