Jóvenes dominicanos se unen a difusión de literatura en Instagram

Carolina Pichardo

carolina.pichardo@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Xiomara y Smeldis son dos jóvenes que también se han unido a la tendencia de publicar contenido literario a través de la red social Instagram.

A pesar de que ahora Smeldis Polanco tiene más de 13 mil seguidores en su cuenta (@Adictosalibrosrd), en un principio solo las publicaba en su perfil personal, porque desconocía que existía bookstagram.

Dice que se emocionó cuando descubrió que existía esta comunidad de jóvenes que se inspiraban en los libros que leían.

“Siempre quise que los jóvenes dominicanos vieran la lectura como algo más llamativo de lo acostumbrado y que mediante la fotografía de libros creadas en mi propia habitación podría captar la atención embelleciendo los libros”, añade.

Por otro lado, Xiomara Hernández, quien es la creadora de (@ColeccionistadelibrosRD), tiene pocos meses dentro de la comunidad, sin embargo se siente impactada de la cantidad de dominicanos que se han integrado a esta dinámica.

“Mi amor por los libros empezó desde pequeña, a los cuatro años ya sabía leer y siempre me emocionaba que me regalaran un libro o me lo prestaran; uno de los libros que más me atrapó fue Romeo y Julieta de William Shakespeare”, comenta la chica que ha seleccionado a través de la vida tres géneros literarios: romance, fantasía y misterio (thriller).

Su perfil de Instagram fue hecho con la finalidad de que otros usuarios puedan ver a través de las fotos y sus respectivos textos lo que ella ve en los libros, y para que puedan conocer nuevos títulos que los hagan pensar "tengo que leer ese libro del que habla".

Por lo que en estos últimos meses Xiomara ha utilizado Instagram como un escape donde puede publicar las frases literarias que la cautivan.