Melissa promueve en Instagram hábitos literarios

Carolina Pichardo

carolina.pichardo@listindiario.com

Santo Domingo, RD

En la actualidad existen diferentes plataformas para promover la literatura, no como en años atrás que prácticamente solo existía una sola vía para hacerla: a través de reseñas textuales.

Poco a poco los jóvenes amantes de los libros, han usado YouTube, Blogger y, por supuesto, las redes sociales para publicar reseñas junto a fotografías o videos del libro que quieran recomendar.

Esta tendencia se ha extendido a Instagram, red social que no solo es popular por las cuentas que promueven la moda, el estilo de vida y la salud, también hay algunas que publican fotos y frases de libros.

Una de estas es la de (@Melissaverasreads), una chica dominicana, que adora la literatura contemporánea y solo plasma este tipo de fotografías en su muro de Instagram.

“Comencé a publicar fotos de libros en diciembre de 2014 en una página llamada Tumblr, donde me encontré con un reto de fotografía específicamente para libros. Los retos consistían en cosas como ‘libro que estás leyendo actualmente’, ‘serie favorita’, ‘personajes favoritos’, y esto me pareció muy interesante. En ese momento tenía una cuenta de Instagram personal que casi no utilizaba, y se me ocurrió comenzar a subir las fotos allí también”, relata la joven.

Relata que después de publicar unas cuantas de fotos y recibir 'me gustas' de personas cuyas cuentas eran totalmente dedicada a los libros, fue que descubrió Bookstagram y se quedó maravillada con esa comunidad.

“Comencé a seguir más cuentas de Bookstagram, y me sentí muy cómoda con la bienvenida y el apoyo que comencé a recibir, así que decidí seguir compartiendo mis lecturas y opiniones de libros en esta plataforma. De hecho dejé de subir este contenido en Tumblr (en donde casi no recibía apoyo) para dedicarme solamente a Bookstagram”, continua.

Una de los aspectos que más aprecia de Bookstagram es que puede tener contacto con las demás personas que integran la comunidad.

“Si bien es cierto que en otros sitios hay más facilidad para explayarse, creo que también tiene su encanto tener un lugar donde hablar de algo breve pero que a la vez recibes muchos comentarios y puedes interactuar muy cómodamente con tus seguidores a través de los comentarios y las historias”, dice.

Melissa Veras siempre ha tenido curiosidad por la lectura. Leía una y otra vez los cuentos que se ponían en el colegio, pero fue cuando tenía diez u once años que pidió que le compraran los libros de Harry Potter.

“Yo ya había visto las dos películas que habían salido, y no tenía idea que eran basadas en libros, así que muy emocionada cogí el libro tres de la serie y muy pronto después de eso leí los cuatro libros de Harry Potter que habían salido hasta el momento. Definitivamente le debo a Harry Potter mi amor por la lectura”, indica.

Ahora sus favoritos son “Harry Potter”, J.K Rowling; “Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo”, de Benjamín Alire Sáenz; “El circo de la noche”, de Erin Morgenstern; “Matar a un ruiseñor”, de Harper Lee, y “La lección de August”, de RJ Palacio.