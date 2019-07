Elizabeth Acevedo, la ganadora de Medalla Carnegie, empezó a amar la literatura con fábulas criollas

Carolina Pichardo

Santo Domingo

Elizabeth Acevedo nació en Nueva York, pero tiene claro que sus raíces son dominicanas. Tanto así que no creció con los típicos cuentos de hadas como una niña normal en Estados Unidos. Su infancia estuvo más inclinada a aquellas historias de la cultura dominicana que les narraba su madre.

Leyendas como la Ciguapa, o anécdotas del campo de su progenitora siempre la acompañaron en sus primeros años en los que fue heredando la sabiduría de su mamá al contar relatos.

“Yo me críe con los cuentos de mi mamá. Cuando me preguntan cuáles fueron mis inicios digo que no me crié con mucho Disney ni cuentos de hadas. Mi mamá era campesina y mi abuelo tenía yeguas, plátanos; tenían un lugar donde crecía un poco de comida, era suficiente para lo que ellos necesitaban… Yo nunca me sentí que no tenía conexión, a mí me daban lo que yo necesitaba para saber cómo soy y de dónde yo soy”, comentó la escritora “bestseller”.

Ahora no sale del asombro después de haber ganado la Medalla Carnegie por su primera novela “The Poet X”, el mérito más importante de la literatura infantil en Reino Unido.

Con este no solo marcó su historia personal, también venció estereotipos.

Su nombre estará plasmado como el de la primera persona de tez no blanca en ser galardonada en los 83 años de creación de la distinción.

Elizabeth confía en que romper con esta barrera le abrirá puertas y creará espacios a una comunidad de narradores que escriben sobre temas que en ocasiones no encajan en la literatura tradicional.

“No sabía que iba a estar haciendo historia y he solidificado que hemos llegado a una nueva era para quienes tienen permitido un asiento en la mesa cuando hablamos de los cánones en la literatura en el mundo”, comentó la también campeona en “Slam Poetry” de Estados Unidos.

Explica que con el premio se dará a conocer la cultura dominicana y los aspectos positivos del país, a propósito de las informaciones que se han dado recientemente sobre este territorio caribeño.

Al poco tiempo de darse a conocer la noticia muchos fueron los elogios a través de sus redes sociales, incluyendo uno del miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el dominicano Adriano Espaillat; y del beisbolista de los Mets de Nueva York, Robinson Canó.

La dominicana también es campeona de Slam Poetry en EE.UU. CORTESÍA/ ENTREVISTADA

A pesar de los méritos, Elizabeth no es de las que trabaja para ser homenajeada.

Ella escribe para contar historias de los héroes que conoció durante su vida. “El barbero donde iba mi papá, la viejita de la esquina, la chica poeta... esos fueron los héroes que conocí mientras crecí y esos van a ser los protagonistas de mis historias”.

“Hay muchos premios que he recibido que ni siquiera sabía que existían ni que estaba nominada, eso me ayuda a enfocarme en hacer una historia honesta, clara y precisa. No creo que haya algún premio que podría ganar que me haga decir ‘lo hice’, eso no existe para mí”, agregó.

Orígenes

El padre de Elizabeth es de Cristo Rey, en Santo Domingo, y su madre nació en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, pero se crio en Bonao, provincia Monseñor Nouel. Desde los seis meses de nacida ya visitaba el país y cada verano a partir de los ocho años venía a quedarse en casa de familiares.

Su familia está orgullosa por lo que ha logrado. Están felices por dar a conocer la comunidad dominicana como una positiva.

FRASES

“Los adolescentes y adultos me han buscado para agradecerme por escribir la historia y por abrirles puertas”.

“Nada ha cambiado, sigo viviendo en la misma casa junto a mi esposo”.

ELIZABETH ACEVEDO

Autora dominicana

NOVELA

Pronto saldrá en español

La historia de Xiomara se convirtió en 2018 en una de las más vendidas, de acuerdo al periódico The New York Times. Elizabeth Acevedo comentó que aún no ha sido traducida al español, porque quiere que sea igual de fiel que la versión anglosajona. “Va a ser difícil porque estamos tratando de cubrir mucho territorio tanto de España como de Latinoamérica, porque no todo puede ser solamente en una lengua que la vayan a entender los dominicanos”.

Julia Álvarez

El 9 de abril de este año Acevedo tuvo un conversatorio con la también escritora de origen dominicano Julia Álvarez.

Elizabeth describe a la autora de “El tiempo de las mariposas” como una mujer generosa, agradecida y humilde.

“Hablar y compartir con alguien que considero un ícono y una leyenda, es un privilegio. Ella fue la primera persona que leí que hablaba sobre la República Dominicana, y también recuerdo cuando tenía 16 años y compré una copia de ‘En el nombre de Salomé’ junto a mi madre. Es el único libro que hemos leído juntas, porque fue traducido tanto en español como en inglés”, dijo.

Considera que Julia Álvarez, quien también ha sido galardonada por sus obras, la hizo acercarse a la cultura dominicana y sus raíces.

“Dicen que no conozcas a tu héroes porque te pueden decepcionar, pero ella es increíble”, finalizó.