Una película sobre este personaje no ha sido bien recibida por estudiosos

JUAN BOSCH I PLANAS

Barcelona, España

La prestigiosa universidad de Córdoba, en España, se ha visto involucrada, como entidad patrocinadora, en el desdichado resultado de la película que teóricamente ha querido actualizar la vida del Inca Garcilaso de la Vega en un formato hasta ahora aún inédito.

La probable falta de seguimiento del guion y de otros detalles que envolvieron la vida del cronista mestizo encumbrado por obra y gracia de seguidores hispanizados, ha exasperado a aquellos que defienden el rigor y las actitudes fidedignas, principios inexistentes en el contenido de este trabajo el cual presenta en esta nueva modalidad la biografía del personaje que ha dejado huella al coincidir su existencia y su obra en una época específica de la historia en la que se hacía imprescindible enaltecer determinados valores desde puntos de vista absolutamente subjetivos.

Más de cuatro siglos después, la actualidad reafirma la ausencia de aspectos cambiantes y se mantiene la opinión de que el Inca Garcilaso es un importante símbolo del mestizaje cultural fruto de una conquista territorial y humana que tenía que haber acontecido en algún momento u otro y que el resultado había de ser positivo hasta el punto de que él, acorde con esta visión, se añadiera el complemento “Inca” a su nombre con la finalidad de firmar así en el futuro.

Pero, mira por dónde, después de esta decisión, se alista en el ejército de Felipe II y con el rango de capitán participa en una de las guerras más crueles de aquellos tiempos en Europa donde hubo más de veinte mil víctimas, la mayoría moros alzados contra la Corona. Y, aunque los sobrevivientes los distribuyeron por toda España, dejaron mil quinientos esclavizados solamente en Córdoba, lugar donde vivía el escritor.

La mencionada película, un desastre comercial que pasó sin pena ni gloria y que tuvo que proyectarse en la Filmoteca en el 2017 al menos para agradecer el valor de haber sido realizada, presenta al protagonista Garcilaso como un caballero español galante y hermoso, alto y de piel más blanca que la leche. De hecho no podía ser de otra forma si no se ha investigado sobre su apariencia y los aspectos tipológicos que la componen y no se ha desvanecido la duda de una supuesta escasez de actores de piel morena en la Andalucía española. Es bien cierto en este sentido que la información existente sobre su figura es mínima, pero se sabe que era más bien bajo, de ojos ligeramente sesgados y, sobre todo, de piel morena mestiza.

La película ha sido proyectada de forma continuada y subtitulada en inglés en el marco de una exposición que sobre el cronista peruano ha presentado el Instituto Cervantes de Pekín, en las pasadas semanas y, posteriormente, en Canadá.

Importancia

Se le ubica en la época de los cronistas post Toledanos (es decir, de la etapa posterior al gobierno del virrey Francisco de Toledo, finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII). Desde el punto de vista estrictamente historiográfico, su obra tuvo mucha influencia en los historiadores peruanos hasta fines del siglo XIX, cuando surgieron críticos que empezaron a cuestionar la veracidad de sus informaciones. Su padre fue sobrino del célebre poeta Garcilaso de la Vega del Siglo de Oro de España, por lo que el Inca Garcilaso de la Vega sería sobrino-nieto por parte de la familia de su padre del famoso poeta renacentista.

En su obra cumbre, los “Comentarios Reales de los Incas”, publicada en Lisboa, en 1609, expuso la historia, cultura y costumbres de los Incas y otros pueblos del antiguo Perú, libro que luego del levantamiento de Túpac Amaru II sería prohibido por la Corona española.

MÁS DEL INCA

Nombre. Gómez Suárez de Figueroa, apodado con el nombre de Inca Garcilaso de la Vega (Cuzco, Gobernación de Nueva Castilla, 12 de abril de 1539-Córdoba, España, 23 de abril de 1616).

Valores. Se le considera el ´primer mestizo biológico y espiritual de Américaª, o en otras palabras, el primer mestizo racial y cultural que supo asumir y conciliar sus dos herencias culturales