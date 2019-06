República Dominicana es "una nación de poetas", dice el escritor José Mármol

EFE

MADRID

La República Dominicana, en términos literarios, "hay que definirla como una nación de poetas", aseguró hoy en Madrid el escritor dominicano José Mármol, quien consideró como una tarea pendiente de su país "proyectar" sus valores literarios fuera de sus fronteras.

José Mármol (Santo Domingo, 1960), uno de los autores dominicanos más reconocidos, poeta y ensayista y fundador de la Colección Ergo de Poesía Contemporánea Dominicana, indicó en una entrevista con Efe que desde el siglo XIX la poesía ha predominado en el ámbito de la creación literaria en el país caribeño.



Pero muchos de los autores dominicanos publican en editoriales españolas: "en la República Dominicana carecemos de tejido editorial, no tenemos, a pesar de que en el Ministerio de Cultura existe una supuesta editora nacional. Editan libros, los imprimen, pero luego esos libros se pudren literalmente en un almacén porque hace falta una auténtica, agresiva, eficaz política de distribución de esos materiales", explicó.



Mármol publica desde hace 20 años en la editorial española de Visor Poesía, colección en la que ya tiene cinco títulos, mientras que también ha sacado libros de ensayo y poesía con Baterbly editores. Algo que, considera, permitió "abrir las puertas a toda la poesía dominicana".



Por eso ha destacado la necesidad de promover acciones para visibilizar la cultura dominicana, como supone la presencia como país invitado en la 78 Feria del Libro de Madrid: "harían falta diez o quince embajadores como el de la República Dominicana en España, Olivo Rodríguez Huertas, para que la cultura dominicana sea conocida en el mundo".



Recordó que esa labor la hizo México en su momento con Octavio Paz que, además de ser un gran escritor, fue también "el resultado de un esfuerzo de México como nación de proyectar sus valores literarios", algo que también han hecho Argentina, Chile o Cuba: "Nosotros tenemos esa tarea pendiente".



Porque, indicó, aunque la isla cuente con una naturaleza privilegiada, "la cultura es más que eso, es el conjunto de la gastronomía, del canto, la música, la literatura, y todo eso hay que catapultarlo".



José Mármol presentó en la Feria del Libro su poemario "Yo, la isla dividida" (Visor) junto con el poeta Plinio Chahín, una obra que aborda sus "temas de siempre" como son el tiempo, la vida cotidiana, la relación con mis familiares y los problemas existenciales de los individuos.



El poeta explica que ha tratado siempre que cada uno de sus libros tenga su propia personalidad, su sello particular dentro de su voz, y que en 'Yo, la isla dividida', ha querido volver a un manejo del lenguaje relacionado con el que escribió en los años 80, con la denominada poesía en bloque o en prosa.



El escritor subrayó la trayectoria poética de la República Dominicana, que participó, recordó, de todo el proceso de las vanguardias en Europa desde la primera década del siglo XX.



Y rememora cómo los exiliados españoles del franquismo que llegaron a la isla, contribuyeron muchísimo a la cultura en República Dominicana, no solo en el ámbito de la literatura, sino también en otros ámbitos como la música, ya que contribuyeron a la creación de la primera orquesta sinfónica nacional, y a la Escuela de Bellas Artes.



Tras la poesía social y la generación de los años 70 y 80 que se volvió a abrir a los contenidos universales y movimientos como el contextualismo, se ha llegado -afirmó Mármol- a la poesía del siglo XXI "protagonizada por los jóvenes que conjugan aquellos movimientos dándoles a sus poemas un peso y un acento personal conectado con un ámbito más universal de la poesía" e incorporando de alguna forma componentes de la música y la cultura actual.