Talleres creativos en Casa de Arte

Santiago de los Caballeros

En días pasados, Casa de Arte en la ciudad de Santiago, vistió otra vez de gala. Allí se realizó la exposición de trabajos de los niños y jóvenes del barrio Santa Lucía (antiguo La Mosca), de Cienfuegos, distrito municipal Santiago Oeste. Más de doscientos niños de este barrio, y de comunidades aledañas, viajaron en autobuses desde el local del CIDEL, en Santa Lucía, donde se imparten talleres de arte de lunes a sábado, para participar en este encuentro con el público de la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana: música, teatro, danza y pintura. Cada uno de los grupos presentó una pequeña muestra de lo que había aprendido, además de exponer a los presentes su talento individual: una obra de teatro, con el profesor Osvaldo Sánchez; una pieza de flauta dulce, con la profesora Bielka Vargas; una pieza de baile, con el profesor Israel Arias; además de la exposición pictórica con el profesor Pedro Cofresí.

El escritor y gestor cultural Máximo Vega, coordinador de las clases en la escuela de arte y tiempo libre Mauro Lorenzo, manifestó que estos talleres son independientes, y se hacen con el único objetivo de ver transformadas las vidas de estos niños y jóvenes, puesto que, de acuerdo a su criterio y a su experiencia, el arte y la cultura transforman las vidas de los niños, de los jóvenes, de los adultos, aunque debe empezarse desde la edad escolar, puesto que este aprendizaje les servirá para el resto de sus vidas. Al mismo tiempo, en la escuela de arte y tiempo libre se imparten talleres de artesanía con materiales de reciclaje, sobre todo a mujeres, puesto que el barrio Santa Lucía se encuentra a un costado del vertedero de basura municipal.

Alfredo Matías, coordinador de proyectos de la Fundación Solidaridad, coordinadora del proyecto, también mostró su satisfacción por el respaldo del barrio al trabajo realizado, y agradeció la ayuda de la Xunta de Galicia, en España, cuya representante, Raquel Álvarez, viajó al país expresamente para asistir a esta presentación, y se comprometió a continuar ayudando las clases de arte, puesto que son posibles gracias al patrocinio económico de la Xunta de Galicia.

Santa Lucía, que es uno de los sectores que forma parte del barrioCienfuegos, en el recientemente creado distrito municipal Santiago Oeste, es uno de los sectores más pobres de la ciudad, considerado como barrio vulnerable y zona de alto riesgo. Según el "Diagnóstico socio-económico y cultural del barrio Santa Lucía" (ACPP, JACARAFE, 2008) la población económicamente activa a la fecha era joven y en su mayoría integrada a actividades relacionadas con el vertedero. El 47% de la PEA realizaban una actividad estable como comerciante, asalariado, o buzo. En su gran mayoría recibían ingresos irregulares o no estaban percibiendo ningún tipo de ingresos (desempleados-as, trabajo en hogar). Con respecto a la ocupación de los jefes de hogar, se agrupaban en cuatro actividades principales: un 19% eran empleados privados, un 17.6% trabajaba por jornal (chiriperos), un 15.7% como amas de casa y un 12.5% se empleaban en el reciclaje de residuos, sin embargo, pudo constatarse que este número era mucho mayor y que existía la renuencia a indicar su verdadero oficio como reciclador. (tomado de la Agenda de Desarrollo barrio Santa Lucía, 2018-2023). Además, Santa Lucía no cuenta con ningún área verde, con canchas deportivas, calles asfaltadas, etc. La mayoría de sus casas son de madera con techos de cinc, con pisos de tierra o de cemento. De ese ambiente de pobreza y alto riesgo provienen los talentosos alumnos que participaron en este encuentro en los salones de Casa de Arte, el jueves 23 de mayo del 2019 a las cinco de la tarde.

Los niños, jóvenes y mujeres de Santa Lucía han demostrado que es posible acceder al arte y a la artesanía con proyectos de este tipo, es decir, llevando los talleres hasta los sectores marginados de la ciudad de Santiago y de toda la República Dominicana.