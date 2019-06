Jesús Paniagua es un joven escritor de 29 años que ya se lee en el mundo

Lewin Martínez

lewis.martínez@listindiario.com

Jesús Paniagua (Santo Domingo, 1990) es un escritor de una cepa peculiar. De joven nunca le gustó mucho la lectura, sin embargo, publicó su primera novela, “Duende de Sueños Rotos”, de manera independiente cuando tenía 19 años, más por interés propio que con la intención de perseguir una carrera en el mundo literario.

Casi una década después de esa humilde publicación, todavía cosecha su labor literaria, ahora con su nueva obra “Memorias de una Mula”, que llega de la mano de editora y la cual el autor tiene pautado presentar en la Feria del Libro de Madrid, en la cual la República Dominicana es el país invitado.

¿De qué trata tu nueva novela?

“Memorias de una Mula” es el retrato de esas personas que transportan en su cuerpo drogas a otros países poniendo en riesgo su integridad física y su vida.

Realmente no se basa en el mundo de la droga “per se” sino más bien en la psicología de los personajes y qué los conduce a vender su cuerpo a esa práctica. Pero sobre todas la cosa es una historia de amor entre el narrador e Ivamar Santos, el personaje principal de la historia.

¿Cuándo decidiste escribir “Memorias de una Mula”?

Yo visité la cárcel de Najayo mujeres a petición de un compañero de trabajo que era capitán de bomberos e impartía talleres de medidas de emergencia en varias prisiones del país. Fuimos y resulta que la profesora de español de la penal estaba de licencia médica de maternidad y la directora de la prisión me pidió si yo podía ir a dar clases y eso hice. Cuando estaba allí me di cuenta de la cantidad de “mulas” que había en la cárcel, de diferente nacionalidades, y eso me impactó. Compartiendo con ellas como profesor conocí mucho de sus histo- rias y de ahí nació la inspiración de la novela.

¿Cómo iniciaste tu trayectoria literaria?

Me gustaría decir que yo leía desde pequeño y que esa cultura la tengo desde hace tiempo, pero no. Yo comencé a leer en cuarto de bachillerato por un profesor que tuve muy entusiasta y que me inculcó mucho la lectura. Luego de eso seguí leyendo, y aunque había leído muy poco entendí que tenía las herramientas suficientes para escribir una primera novela. Y así lo hice.

¿Cómo describirías tu rutina para escribir?

En esta última novela mi rutina consistía en que me levantaba a las 9 de la mañana y escribía de 9:00 a 1:00, y empezaba de nuevo de 3:00 a 7:00 como si fuera un trabajo normal. Hacia esto no solamente escribiendo, pero además documentandome, leyende más literatura y arreglando lo que ya tenía escrito.

¿Qué es lo que te llama tanto de este género literario?

A mi me gusta mucho el cuento e intento escribir en ese género, pero todas las historias con las que me he topado he tenido que desarrollarlas un poco más, pues tienen varios personajes y tramas que yo quiero contar, y la novela es el género que mejor me permite andar por esas ramas.

¿Cómo ves la literatura dominicana?

Yo creo que la literatura dominicana está en un muy buen momento. Tenemos una variedad interesante de jóvenes y autores consagrados.

CLAVES

Los preferidos Me gusta el atractivo atrevimiento de la nueva literatura que viene con gente como Frank Báez y Rey Andújar, que para mi enriquecen completamente la narrativa dominicana actual.

Se lee más. Uno se fija que cada vez más personas acuden al llamado del interés por la lectura. Y mucho más ahora que hay nuevas tecnologías y plataformas. El internet ha hecho posible que millones de personas que no podían acceder a un libro, lo encuentren dentro de su mundo fascinante.