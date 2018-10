Las nuevas obras de autores reconocidos no llegan a lo más alto

EFE

Redacción Internacional

Los nuevos y esperados libros de algunos reconocidos autores no han conseguido posicionarse en lo más alto de las listas de los más vendidos, en las que aparecen una enorme variedad de títulos sin ningún favorito.

La última novela de Arturo Pérez Reverte, "Sabotaje", se ha situado en el número tres en España, y lo último de Murakami, "La chica del cumpleaños", solo aparece en México, en el cuarto lugar.

ALEMANIA

Ficción:

1.- "Zeitenwende" - Carmen Korn (Kindler).

2.- "Die Suche" - Charlote Link (Blanvalet).

3.- "Der Hunderjährige, der zurückkam, um die Welt zu retten" - Jonas Jonasson (C.Bertelsmann).

4.- "Neujahr" - Juli Zeh (Luchterhand).

No ficción:

1.- "Die bessere Hälfte" - Eckard von Hirschhausen, Tobias Esch (Rowohlt).

2.- "21 Lektionen für das 21.Jahrhundert" - Yuval Noah Harari (C.H Beck).

3.- "Das ist Alpha!" - Kollegah (Riva).

4.- "Feindliche Übernahme" - Thilo Sarrazin (Finanzbuch).

Fuente: Der Spiegel.

ARGENTINA

Ficción:

1.- "Aquí hay dragones" - Florencia Bonelli (Suma de Letras).

2.- "Quién no" - Claudia Piñeiro (Alfaguara).

3.- "El cuento de la criada" - Margaret Atwood (Salamandra).

4.- "Las hijas del capitán" - María Dueñas (Planeta).

No ficción:

1.- "La raíz (de todos los males)" - Hugo Alconada Mon (Planeta).

2.- "Filosofía en once frases" - Dario Gabriel Sztajnszrajber (Paidós).

3.- "Sálvese quien pueda" - Andrés Oppenheimer (Debate).

4.- "21 lecciones para el siglo XXI" - Yuval Noah Harari (Debate).

Fuente: Yenny-El Ateneo/tematika.com.

BRASIL

Ficción:

1.- "Poesia que Transforma" - Bráulio Bessa - (Sextante).

2.- "Textos Cruéis Demais Para Serem Lidos Rapidamente" - TCD - (Globo).

3.- "Olhos de Mariana" - Fred Elboni - (Amazon).

4.- "Outros Jeitos de Usar a Boca" - Rupi Kaur - (Planeta).

No ficción:

1.- "O imbecil coletivo: Atualidades inculturais brasileiras" - Olavo de Carvalho - (Record).

2.- "21 Lições Para o Século 21" - Yuval Noah Harari - (Companhia das Letras).

3.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari - (L&PM).

4.- "Se não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz? Minha História de Amor com Chorão" - Graziela Gonçalves - (Paralela).

Fuente: revista Veja.

COLOMBIA

Ficción:

1.- "La desaparición de Stephanie Mailer" - Joël Dicker (Penguin Random).

2.- "El cielo a tiros" - Jorge Franco (Penguin Random).

3.- "Mi pecado" - Javier Moro (Planeta).

4.- "Las hijas del capitán" - María Dueñas (Planeta).

No ficción:

1.- "El fin del Alzheimer" - Dale Bredesen - (Penguin Random).

2.- "21 lecciones para el siglo XXI" - Yuval Noah Harari - (Penguin Random).

3.- "Historia mínima de Colombia" - Jorge Melo (Océano de Colombia).

4.- "Historia de Colombia y sus oligarquías" - Antonio Caballero - (Planeta).

Fuente: Librería Nacional.

ESPAÑA

Ficción:

1.- "Los señores del tiempo" - Eva García Saenz de Urturi (Planeta).

2.- "El rey recibe" - Eduardo Mendoza (Seix Barral).

3.- "Sabotaje" - Arturo Pérez Reverte (Alfaguara).

4.- "La novia gitana" - Carmen Mola (Alfaguara).

No ficción:

1.- "La voz de tu alma" - Lain García Calvo (Autor-editor)

2.- "Salud a ciencia cierta" - Miguel Ángel Martínez González (Planeta).

3.- "Formación y orientación laboral" - VV.AA. (S.A.Editex).

4.- "Sapiens (De animales a dioses)" - Yuval Noah Harari (Debate).

Fuente: Casa del Libro.

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "The Wonky Donkey" - Craig Smith & Katz Cowley (Scholastic Paperbookk).

2.- "Where The Crawdads Sing" - Delia Owens (GP Putnam's Sons).

3.- "Red War" - Kyle Mills & Vince Flynn (Altria / Emily Bestler Books).

4.- "Lethal White" - Robert Galbraith (Mulholland Books).

No ficción:

1.- "Girl, Wash your Face" - Rachel Hollis (Thomas Nelson).

2.- "Fear" - Bob Woodward (Simon & Schuster).

3.- "Educated" - Tara Westover (Random House).

4.- "The Dichotomy of Leadership" - Jocko Willink & Leif Babin (St. Martin's Press).

Fuente: Amazon.

FRANCIA

Ficción:

1.- "L'arabe du futur t.4; une jeunesse au Moyen-Orient (1987-1992)" - Riad Sattouf (Allary).

2.- "La vraie vie" - Adeline Dieudonne (L'iconoclaste).

3.- "La tresse" - Laetitia Colombani (Lgf).

4.- "Les prénoms épicènes" - Amélie Nothomb (Albin Michel).

No ficción:

1.- "21 lecons pour le XXIème siècle" - Yuval Noah Harari (Albin Michel).

2.- "Destin français" - Éric Zemmour (Albin Michel).

3.- "Sorcières; la puissance invaincue des femmes" - Mona Chollet (Zones).

4.- "Sapiens; une brève histoire de l'humanité" - Yuval Noah Harari (Albin Michel).

Fuente: Edistat.

ITALIA

Ficción:

1.- "Preghiera del mare" - Khaled Hosseini (SEM).

2-. "Suite 405" - Sveva Casati Modignani (Sperling & Kupfer).

3.- "Peccato mortale" - Carlo Luccarelli (Einaudi).

4.- "Ora dimmi di te. Lettera a Matilda" - Andrea Camilleri (Bompiani).

No ficción:

1.- "Un capitano" - Francesco Totti (Rizzoli).

2.- "Natural Diet" - Barbara EVG (Rizzoli).

3.- "M. Il figlio del secolo" - Antonio Scurati (Bompiani).

4.- "The Sun and Her Flowers" - Rupi Kaur (Tre60).

Fuente: La Feltrinelli.

MÉXICO

Ficción:

1.- "El jardín de las mariposas" - Dot Hutchinson (Planeta).

2.- "Wigetta y el tesoro de chocatuspalmas" - Vegetta777 y Willyrex (Temas de Hoy).

3.- "La desaparición de Stephanie Mailer" - Joel Dicker (Alfaguara).

4.- "La chica del cumpleaños" - Haruki Murakami (Tusquets).

No ficción:

1.- "¿Y ahora qué? México ante el 2018" - Universidad de Guadalajara (Debate).

2.- "De animales a dioses" - Yuval Noah Harari (Debate).

3.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes diversión y aventuras" - Elena Favilli Francesca Cavallo (Planeta).

4.- "Sobrenatural gente corriente haciendo cosas extraordinarias" - Joe Dispenza (Urano).

Fuente: Librerías El Sótano.

PORTUGAL

Ficción:

1.- "Os dez espelhos de Benjamin Zarco" - Richard Zimler (Porto Editora).

2.- "O Ano da Morte de Ricardo Reis" - José Saramago (Porto Editora).

3.- "A Menina na Floresta" - Camilla Läckberg (Dom Quixote).

4.- "Eva" - Arturo Pérez-Reverte (Edições Asa).

No ficción:

1.- "Não Me Olhes com Esse Tom de Voz" - Judite Sousa y Maria do Céu Santo (Bertrand Editora).

2.- "Estar Vivo Aleija" - Ricardo Araújo Pereira (Tinta da China).

3.- "21 Lições para o Século XXI" - Yuval Noah Harari (Elsinore).

4.- "A arte subtil de saber dizer que se foda" - Mark Manson (Desassossego).

Fuente: Librería Bertrand.

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "Lethal White" - Robert Galbraith (Sphere).

2.- "Transcription" - Kate Atkinson (Doubleday).

3.- "The Clockmaker's Daughter" - Kate Morton (Mantle).

4.- "Courtney's War" - Wilbur Smith (Zaffre).

No ficción

1.- "Fear" - Bob Woodward (Simon & Schuster).

2.- "Vietnam" - Max Hastings (Wm Collins).

3.- "How to Be a Footballer" - Peter Crouch (Ebury).

4.- "The Spy and the Traitor" - Ben Macintyre (Viking).

Fuente: The Sunday Times.