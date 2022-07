Tormenta Solar que provoca interrupciones de señales de radio y GPS es hasta este miércoles

La tormenta solar que este martes provoca interrupciones de señales de radio y GPS, se extenderá hasta el miércoles, de acuerdo con la actualización del mapa de campo geoeléctrico, del Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

La tormenta actual es una G1, la más baja en escala de tormentas solares, pero puede provocar fluctuaciones débiles de la red eléctrica y un posible impacto menor en las operaciones de satélites.

El pasado sábado 16 de julio, una divulgadora experta en meteorología espacial, conocida como la ‘Space Weather Woman’, Tamitha Skov, informó que los sistemas de monitoreo de actividad habían detectado que un filamento de masa coronal fue expulsado por el Sol en forma de tormenta solar en dirección a la zona donde está ahora la Tierra.

Posteriormente, la NOAA afirmó sobre “posibles impactos menores causados por actividad solar y una posibilidad pequeña de disrupciones de radio moderadas o fuertes”.

“Si bien para nosotros es increíble presenciarlos, estos eventos no son realmente peligrosos para la vida en la Tierra, siempre y cuando permanezcamos en la superficie de la Tierra. Estamos protegidos de cualquier efecto importante de tales tormentas gracias a la capa protectora de nuestra atmósfera y nuestro “escudo”, el campo magnético de nuestro planeta”, manifestó en ingeniero y miembro de la Sociedad Astronómica Dominicana (Astrodom), Miguel Acevedo.

“Los animales migratorios se ven afectados en niveles superiores y se ve la aurora fuerte en latitudes medias del hemisferio norte”, agrega el experto en ciencias astronómicas, Acevedo.

Una tormenta solar, también llamada tormenta geomagnética, consiste en “un episodio de mayor emisión de viento solar o bien de eyecciones de masa coronal que, cuando resultan lo bastante intensas, producen alteraciones en la magnetosfera de la Tierra”, apunta la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Direct Hit! A snake-like filament launched as a big #solarstorm while in the Earth-strike zone. NASA predicts impact early July 19. Strong #aurora shows possible with this one, deep into mid-latitudes. Amateur #radio & #GPS users expect signal disruptions on Earth's nightside. pic.twitter.com/7FHgS63xiU