Elon Musk detiene compra de Twitter hasta aclarar cuántas cuentas falsas hay

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, anunció hoy que ha decidido detener el proceso de compra de Twitter, valorada en cerca de 44.000 millones de dólares (41.000 millones de euros), hasta saber con más detalle cuántas cuentas falsas hay en la red social.

"El acuerdo de Twitter queda suspendido temporalmente a la espera de detalles que respalden el cálculo de que las cuentas falsas y de spam representan menos del 5 % de los usuarios”, escribió Musk en un mensaje publicado en la misma red social de la que pretende ser dueño.

La noticia de la suspensión de la compra de Twitter ha propiciado que las acciones se desplomen cerca del 20 %, hasta rondar los 36,5 dólares, en la negociación continua antes de la apertura de Wall Street.

El pasado 28 de marzo, la junta directiva de Twitter aceptó la oferta de adquisición por parte de Musk por 44.000 millones de dólares, a razón de 54,20 dólares por acción, aunque la operación todavía no está cerrada y debe ser aprobada por los reguladores.

El empresario de origen sudafricano, muy aficionado a esta red social, se ha presentado como un defensor de la "libertad de expresión" en la plataforma y parece llevar esa misión por bandera en su adquisición.

Otro de los cambios que ha prometido Musk si se concreta la compra es vencer a los bots (cuentas automatizadas) de "spam" que se publican en esta red social, así como combatir las cuentas falsas que se utilizan para distorsionar el tráfico y el impacto de los mensajes en esta plataforma.

