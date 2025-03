Marco Rubio advierte posibles sanciones a Venezuela si no acepta vuelos de deportación

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, amenazó este martes a Venezuela con "nuevas sanciones duras" si el presidente, Nicolas Maduro, no acepta "un flujo constante de vuelos de deportación" de migrantes venezolanos.

"Venezuela está obligada a aceptar a sus ciudadanos repatriados desde Estados Unidos. Este no es un tema de debate ni negociación. Tampoco merece recompensa alguna", advirtió Rubio en la red social X.

"A menos que el régimen de Maduro acepte un flujo constante de vuelos de deportación, sin más excusas ni demoras, Estados Unidos impondrá nuevas sanciones duras y crecientes", añadió el secretario de Estado.

El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, lleva a cabo una operación de expulsión de migrantes en situación irregular y exige que los países colaboren.

Tras regresar a la Casa Blanca el 20 de enero, el republicano envió a Caracas a su enviado especial Richard Grenell para negociar la repatriación de venezolanos.

Semanas después, descontento con el líder chavista por haber incumplido -según él- el ritmo de vuelos "acordado", revocó la licencia que permitía a la petrolera estadounidense Chevron operar en Venezuela.

La tensión se extremó este fin de semana después de que Trump invocara una ley de guerra de 1798 contra la pandilla venezolana Tren de Aragua y enviara en aviones a 238 venezolanos a El Salvador para ser encarcelados en una megacárcel.

El lunes Maduro tildó la decisión de "anacrónica".

"Estos migrantes venezolanos, que fueron secuestrados, que no se les dio derecho a la defensa, que son catalogados como asesinos, terroristas (...), que fueron metidos en un campo de concentración en El Salvador, tienen derecho a la defensa y no descansaré hasta que logremos su rescate y su regreso sanos y salvos", dijo el gobernante izquierdista.

"No son terroristas, no son delincuentes, no son asesinos, nuestros migrantes son gente de bien", manifestó.