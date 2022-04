Elon Musk compra Twitter por 44,000 millones de dólares

Twitter anunció este lunes que aceptó la oferta de compra del empresario estadounidense Elon Musk por 44.000 millones de dólares y que dejará de cotizar en bolsa.

El fundador de Tesla había lanzado una oferta para comprar la red social Twitter por 43,000 millones de dólares (cerca de 40.000 millones de euros), según una carta remitida a la junta directiva de la compañía publicada por varios medios.

Según dicha misiva, que publican tanto CNBC como Bloomberg, Musk, considerado el hombre más rico del mundo, ha ofrecido 54.20 dólares por acción en efectivo, lo que supone una prima del 54 % sobre el precio de cierre del pasado 28 de enero, el día antes de empezar a invertir en Twitter.

Asimismo, supone una prima del 38% respecto a la cotización de las acciones un día antes de que se anunciara públicamente su inversión en la red social.

En la preapertura del mercado de Wall Street, las acciones de la red social se disparan este jueves más del 12%.

"Mi oferta es mi mejor y definitiva oferta y si no es aceptada, tendría que reconsiderar mi posición como accionista", advierte.

En la citada carta, Musk asegura que Twitter necesita transformarse en una "empresa privada" ya que en su opinión, no puede "ni prosperar ni servir" a la libertad de expresión en su estado actual.

Musk dice creer en el potencial de la compañía para ser la plataforma de la libertad de expresión en todo el mundo. "Creo que la libertad de expresión es un imperativo social para el funcionamiento de la democracia", concluye.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means