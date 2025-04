Día Nacional del Periodista: entre la vocación, la ética y el desafío digital

Cada 5 de abril, en República Dominicana, conmemoramos el Día Nacional del Periodista. Lo hacemos evocando una fecha que nos recuerda la publicación del primer periódico dominicano 'El Telégrafo Constitucional' en 1821, y que reafirma el compromiso inquebrantable de quienes elegimos este oficio no como una simple profesión, sino como una vocación de servicio. Hoy, más que una celebración, este día representa una pausa para reflexionar sobre el rol que jugamos en la sociedad y los desafíos que enfrentamos en un contexto de transformación tecnológica y cuestionamientos éticos.

En sus orígenes, el periodismo fue una herramienta de lucha por la libertad, un espacio para la opinión crítica y la construcción del pensamiento colectivo. Desde entonces, ha sido bastión de las democracias modernas, sostén de los derechos ciudadanos y puente entre las instituciones y el pueblo. En momentos de oscuridad política, desinformación o crisis social, el periodista ha estado ahí, haciendo preguntas incómodas, investigando verdades y narrando realidades.

Hoy, sin embargo, el escenario es otro. La revolución digital ha traído consigo una nueva manera de informar, de consumir contenidos y de comprender el mundo. Y en ese nuevo mapa, la Inteligencia Artificial se presenta como una herramienta poderosa, pero también como una fuente de preocupación legítima. Algunos temem que reemplace al periodista, que desdibuje la autoría, que desplace la humanidad del relato.

He sido testigo de esta evolución, y creo firmemente que la IA no es enemiga del periodismo. Al contrario, es una aliada estratégica. Puede ayudarnos a analizar grandes volúmenes de datos, a optimizar procesos de verificación de hechos, a predecir tendencias, a personalizar la experiencia informativa. Lo que nunca podrá hacer —y aquí radica la diferencia esencial— es interpretar la realidad desde la empatía, desde el contexto humano, desde la vivencia. No podrá escuchar con sensibilidad, preguntar con intención ni escribir con conciencia.

El verdadero desafío, entonces, no es competir con la tecnología, sino aprender a integrarla con criterio. Es asumir que los principios éticos no son negociables y que nuestro rol no es solo informar, sino también formar, educar, orientar y cuestionar. La ética periodística debe ser más fuerte que nunca en tiempos donde las fronteras entre lo real y lo falso son cada vez más difusas.

El futuro del periodismo, lo digo sin temor, está en quienes entienden el valor de la credibilidad, la profundidad y la responsabilidad. Está en los que se preparan, en los que se actualizan, en los que siguen creyendo en la función social del oficio. En quienes, aún con la inmediatez y la sobreinformación, apuestan por historias bien contadas y comprometidas con la verdad.

Al celebrar este día, me reconozco en la mirada de muchos colegas que, con o sin recursos, siguen saliendo a la calle a buscar la noticia. En los jóvenes que eligen estudiar periodismo para cambiar el mundo, no solo para describirlo. En los veteranos que, con dignidad y experiencia, nos enseñan que escribir también es una forma de resistir.

El periodismo no está en crisis. Está en transformación. Y en esa metamorfosis, nuestra misión sigue siendo la misma: contar lo que otros no se atreven, hacer visible lo invisible, dar voz a quienes no la tienen. Porque mientras haya injusticia, desigualdad, abusos de poder o historias que merezcan ser contadas, el periodismo seguirá siendo necesario. Y seguirá siendo humano. Feliz Día del Periodista.

¡Hasta el lunes!