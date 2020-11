Los videojuegos, del salón de juegos a la guerra de las consolas

AFP / Oliver Hotham

Hong Kong, China

Los videojuegos han realizado un largo recorrido desde que surgieron los primeros salones de juego rudimentarios en los años 1970 ofreciendo juegos como "Pong", "Pacman" y "Space Invaders".

Desde entonces, cada generación ha realizado progresos técnicos rápidos que han ido evolucionado hacia una industria que ahora vale miles de millones.

He aquí una mirada al recorrido de los videojuegos hasta la salida al mercado de la consola Xbox X de Microsoft, este martes, y la PlayStation 5 de Sony, dentro de dos días.

El rey 'Pong'

El "Pong" de Atari en 1972, considerado como el primer videojuego que cosechó un importante éxito comercial, permitía que dos personas jugaran un partido básico de tenis de mesa en una pantalla negra.

Las imágenes eran simples, pero fue todo un éxito -una versión del juego para el salón de casa vendió más de 100.000 unidades- y sentó las bases para la industria multimillonaria que conocemos en la actualidad.

El primer gran éxito

El éxito de "Pong" sentó las bases para la explosión de juegos a finales de la década de los 70 y principios de los 80, con el frenético "Pacman" y los "Space Invaders", que permitieron recaudar millones con jóvenes desesperados por conseguir la mejor puntuación.

Pero consolas como Atari 2600 y Nintendo NES en la misma época hicieron que los videojuegos entraran en los salones de casa.

Los juegos que se popularizaron en esa época todavía resuenan hoy. Uno de Nintendo -el "Donkey Kong" de 1981-, que tenía un personaje conocido como Jumpman, posteriormente llamado Mario, es uno de los videojuegos de héroes más conocidos de todos los tiempos.

Guerra de consolas

Al tiempo que crecía el mercado de los juegos, también crecía la competencia entre fabricantes, que se cristalizó en la primera de las numerosas "guerras de consolas" a principios de los 90 entre Sega y Nintendo.

Sega salió vencedora -en parte, debido a la popularidad de su icónica franquicia de "Sonic the Hedgehog" (Sonic, la película)- pero su consola Génesis nunca disfrutó de la longevidad de algunas de sus competidoras.

Los años 1990 también aportaron enormes innovaciones a los videojuegos tanto en la forma como en la trama.

Los primeros juegos de video de tiro en primera persona ("first-person-shooters") como "Goldeneye" y puzles de acción-aventura como "Tomb Raider", revolucionaron las imágenes y la trama, ofreciendo una experiencia más madura a una audiencia cada vez más diversa.

Globalización

Para el cambio de siglo ya estaban las bases de una nueva generación de sistemas para casa. Y un nueva guerra de consolas, en esta ocasión entre la PlayStation 2, el GameCube de Nintendo, y el Xbox, el nuevo actor de Microsoft.

La PlayStation 2 ganó la batalla con más de 155 millones de unidades vendidas, convirtiéndose en la consola más vendida de todos los tiempos, según Forbes.

Múltiples jugadores

La década siguiente vio la llegada de nuevos juegos en línea, permitiendo a los jugadores pasar de un encuentro entre dos en el salón de su casa a batallas con jugadores en todo el mundo.

Desde el caótico "Call of Duty" hasta los masivos multijugadores del "World of Warcraft", el juego en línea se convirtió en una industria multimillonaria, y sentó las bases para el gigantesco crecimiento de los eSports de competición en los años 2010.

En 2013 Sony y Microsoft lanzaron las consolas más potentes hasta entonces: la Xbox One y la PlayStation 4, así como juegos como "The Last of Us" y "Uncharted" que con sus diseños revolucionarios, ofrecían a los jugadores experiencias cinematográficas.

La próxima generación

Sony y Microsoft sacan de nuevo en noviembre sus últimas ofertas, la PlayStation 5 y la Xbox Series X, que prometen una nueva guerra de imágenes y de títulos.

Aunque todavía se enfrentan a una fiera competencia de los juegos para PC y a los hábitos cambiantes de los jugadores, cualquiera de estas caras consolas tendrá que estar a la altura de la propaganda para salir victoriosa.