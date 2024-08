De un proyecto de tesis a la realidad

Llegué a Listín Diario con una carpeta bajo el brazo, luego de haber comprado un ticket en Miami y regresar a República Dominicana por haber recibido la información de que el señor Eduardo Pellerano, director en ese momento, me quería ver después de haber llamado a su secretaria para decirle que quería presentarle una proyecto de revista que había realizado en la universidad.

Al reunirme con el señor Pellerano hice mi presentación y de inmediato me dio la bienvenida. Esa fue la revista ¡Oh Magazine!, que vio la luz en 1997, la estuve editando durante tres años y todavía hoy se mantiene vigente en el periódico.

La creación de esa revista se dio mientras hacía un diplomado de periodismo en una Universidad de Miami y fue el proyecto que presenté como trabajo final.

Inicie como editora y creadora del concepto. Era un trabajo de mucho equipo, por eso el periódico me asignó una coordinadora que era periodista, estábamos nosotras dos, los fotógrafos que trabajaban conmigo de manera freelance y varios colaboradores que buscaba por fuera.

A partir de esa iniciativa también surgió el término de “los viejevos”, palabra que pasó a ser agregada al diccionario y con la que hicimos portadas muy atrevidas.

Creamos un personaje que fue muy famoso que se llamaba Mr.popo, se caracterizaba por ser inédito, nadie sabía quién era, pero contaba todos los chismes de la sociedad y era muy gracioso. Eso pegó mucho a la revista, por lo que se hacían varios artículos que contuviera un poco de humor e ironía.

El trabajo en un periódico es muy comprometido, no hay día, tú te puedes ir de vacaciones, pero siempre tienes que estar conectado, en mi caso la revista tenía que salir aunque yo no estuviera presente. Recuerdo que me tocó trabajar 23 y 24 de diciembre y hacer cierre desde un hospital y hasta desde el aeropuerto.

Lo que me abrió el camino para hacer parte de lo que hago fueron esas portadas transgresoras que se crearon junto a los editores por ser de mucha inspiración al igual que los artículos publicados en la revista de: reflexión, inspiración y motivación. Eso despertó muchas ganas de ser la mentora de empoderamiento que soy hoy.

Agradezco todo lo aprendido allí, son de esos trabajos que nunca puedes olvidar, pero que tienes presente. Mi llegada al Listín Diario me dio mucha capacidad de síntesis, oportunidad para aprender sobre la escritura creativa, narrativa y las entrevistas. Esa fue mi plataforma para llegar a otro periódico en posición de dirección y editora de otra revista como la “Viú”.

Tania Báez se dedica a la mentoría en comunicación y empoderamiento, conferencista profesional desde hace 10 años y más de 38 años en medios tradicionales como televisión, prensa escrita y radio.

Ahora mismo debemos asumir que cualquier trabajo, oficio o emprendimiento debemos hacerlo con una visión a largo plazo, olvidarnos de ese sentido de inmediatez de una sociedad que quiere todo dentro de 90 días, un año o conseguir todo rápido y entender que durante el proceso de llegada a ese objetivo hay también mucha riqueza en el camino.

Sin embargo, disfrutar el camino, el proceso del aprendizaje hasta convertirnos en maestros de eso que hacemos y cuando seamos maestros que ya tengamos todo el tiempo, disfrutar el ser eternos aprendices.