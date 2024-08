De PPA a productor en la revista People en español

En el 2008 estudiaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), cuando me enteré del programa Periodista Por un Año (PPA) realizado por el Listín Diario. Una amiga me facilitó la información y desde ahí inicié hacer las investigaciones y los trámites correspondientes.

Gracias a Dios fui seleccionado y empecé mi carrera. Durante un año me la pase haciendo todo tipo de noticias y luego me enfoque en los trabajos que se realizan en Ritmo Social. En este segundo espacio duré prácticamente ocho años.

En el Listín Diario viví muchas experiencias. Fue el lugar donde pude aprender no solo en el área de escritura sino a nivel general como ser humano, ya que estaba pasando por la transición de adolescente a ser un adulto.

Todo se puede lograr y es posible si se tiene la visualización y te preparas, porque las oportunidades siempre van a estar por todos lados y si estamos preparados para recibirlas en el momento en el que lleguen podremos agarrarlas y hacer eso que tanto soñamos. Por eso es importante visualizar lo que nosotros queremos.

Recuerdo que cuando estaba como pasante y empecé a trabajar fui ubicado en Ritmo Social. Según me cuentan algunas personas que laboraban ahí antes de yo llegar, cuando me vieron ese primer día dijeron: “este chico creo que se va a quedar aquí por mucho tiempo”, y así fue.

Gracias al Listín Diario y Ritmo Social pude salir del país por primera vez haciendo coberturas de muchos eventos internacionales como Brasil, la India, Colombia, Estados Unidos entre otros.

Productor de televisión en la revista People en Español, con cinco años laborando como el líder en el departamento de video y la producción en programas de televisión, transmisiones en vivo y copa de publicidad.

Este diario me abrió la posibilidad y la mentalidad para poder estar ahora en Estados Unidos representando a mi país y a las personas que estuvieron conmigo en todo el proceso. También, la oportunidad de entrevistar a figuras internacionales, artistas y personas en general que no solamente me ayudaron para escribir una historia, sino que han sido mentores, cuyas experiencias las aporto en mi presente.

A pesar de que no estoy trabajando a nivel periodístico, sino a nivel de producción, el haber aprendido tanto a desarrollar en mi carrera periodística es un soporte que tengo el cual me ha ayudado actualmente a llegar más lejos. Cuando estás en un medio como este que te exige bastante, necesitas demostrar que puedes hacer miles de cosas, no solamente trabajar producción, sino que puedes escribir, hacer entrevistas entre otras cosas.