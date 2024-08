Ser parte del Listín es ser parte de la historia dominicana

Yo entré en el año 2007 a dirigir la sección de economía del periódico. En esa posición duré prácticamente tres años y tuve una grata experiencia con el señor Miguel Franjul, quien se caracteriza por darles oportunidad a los jóvenes y destacar las iniciativas.

Recuerdo que ascendí temporalmente a jefe de redacción, ya que quien estaba en ese puesto estaba de licencia materna y estuve cuatro meses en el puesto.

Estando allí adquirí mayores conocimientos sobre la forma de administrar una redacción, fue el primer periódico en donde tuve la oportunidad de ser jefe de redacción y lo que aprendí me sirvió como base cuando pase luego al periódico El Caribe como subdirector, ya que apliqué mucho de lo que aprendí en esos cuatro meses.

Después que salí del Listín he ocupado cargos mayores en otros periódicos hasta que en el año 2015 junto a Jairo Severino emprendimos el proyecto de fundar el periódico El Dinero, pero haber pasado por el Listín fue un paso importante y de mucha significación.

Me enorgullece haber pasado por el Listín no solo porque es el decano del periodismo, sino que es el periódico de mayor influencia en la República Dominicana. Cuando me hicieron la oferta de entrar a trabajar aquí acepté, no solo porque el ofrecimiento era bueno, sino también porque quería en algún momento formar parte de este medio de comunicación por la importancia que tiene para los fines históricos.

Tengo muy buenos amigos aquí y me siento muy orgulloso de haber trabajado con el equipo que está ahí todavía.