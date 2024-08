Mariela Mejía: "Listín fue mi casa de formación en el mundo del periodismo”

En el 2005 publicaron una convocatoria para los que quisieran practicar en el periódico. Era la primera vez que se estaba lanzando el programa llamado Periodistas por un Año, un plan piloto que quería lanzar el periódico para preparar a jóvenes periodistas.

En el decano yo aprendí a escribir de muchas cosas, de temas que me sacaban de mi ingenuidad y mi inocencia, de sexualidad, de familia, hasta temas tan variados como de decoración de un ambiente, pero también comencé a conocer personalidades de la vida pública.

La Mariela que salió del Listín cuando acabó la pasantía era más segura, con un conocimiento mejor de la industria de los medios y que se sintió capaz de poder aplicar a otro medio de comunicación y aún más para seguir avanzando en su primera maestría.

Decir que trabajaste y entraste en un medio de tanta trayectoria como el Listín Diario tiene un peso inclusive hasta en tu currículo, porque tu entrenamiento no fue en cualquier lugar, fue en un sitio que en ese entonces tenía y, todavía lo tiene, el nombre del decano de la prensa dominicana por la trayectoria que ha adquirido.

Creo que eso sentó en mí las bases para entender mejor el mundo de los medios del país, conocer un poco la dinámica de las redacciones y al llegar a Diario Libre ya sabía que había fuentes, departamentos, dirección, que hay una agenda y no llegué de 0 a un medio que me iba a dar trabajo y en el cual he llegado a ser jefa de redacción.

Yo le recomiendo a todo joven que quiera entrar al programa de Periodistas por un Año o buscar un trabajo de manera regular, que primero autoevalúe si quiere ser periodista, porque los periódicos demandan y necesitan gente que le guste hacer periodismo y que, si le guste, lo sepa hacer bien para que las historias estén completas y bien cuidadas.

frase de mariela mejía

“Para uno ser feliz en la vida tiene que hacer lo que a uno le gusta. A mí desde pequeña me gusto el periodismo”.

sobre mariela

Actualmente Mariela se desempeña como jefa de redacción del periódico Diario Libre, además de coordinar contenidos de Economía.