Emelyn Baldera: “Las adversidades no fueron obstáculos para lograr mis sueños”

Siempre supe que lo mío era escribir. Entonces veía algunos compañeros haciendo pasantía, en ese momento no existía el programa que existe ahora, sino que la universidad mandaba algunos chicos y yo tenía la ilusión de entrar al Listín Diario.

Me decía Dios mío, ¿Qué puedo hacer para entrar al Listín Diario? Porque yo quiero entrar. En ese proceso quedé embarazada, luego de casarme, como a los cuatro meses, y en el tiempo de posparto, preparé mi currículum. Luis Beiro, que también es un maestro, para mí es un padre, fue el que me impulsó a escribir, a tener mi primera columna donde hablaba de temas culturales, entre otros. Y con Beiro acumulé ya un grupo de columnas, hice mi portafolio y pedí una cita.

Fui a mi entrevista en el Listín para entrar como pasante y me querían dejar como practicante, pero al ver que no podía tener un ingreso económico y tenía que aportar en mi casa, no pude aceptarlo.

El sueño de todo periodista es entrar al Listín Diario, el decano de la prensa, donde siempre han estado los mejores periodistas, en el momento que entré a Listín, estaba la cúspide de los periodistas aquí, las grandes firmas. Yo era una de las más jóvenes.

Mi primera experiencia fue en el suplemento Ciudad, un suplemento que tal vez no todos los periodistas quisieran estar, porque era recorriendo los barrios de la ciudad, recogiendo los problemas, las vicisitudes que pasaban los ciudadanos en la capital.

Me iba debajo de los puentes. Recuerdo un trabajo que hicimos del río Sama, que ha sido siempre un tema de debate y contaminación. Tuve que cruzar de lado a lado en la yola y hablar con la gente. Eso fue muy impactante para mí.

Realmente soy una hechura del Listín Diario en términos profesionales como periodista y comunicadora. Me marcó grandemente, al punto que al día de hoy, hay mucha gente que leía mis artículos y me dice: yo recuerdo tus trabajos; hay muchos artistas, mucha gente a la que de alguna manera toqué a través de mis historias.

Me ha marcado enormemente haber iniciado mi carrera en el Listín Diario, de la mano de grandes profesionales que para mí fueron grandes valías, incluyendo, claro está, nuestro querido director, don Miguel Franjul y todos los demás que estuvieron en mis inicios.

Siento que estoy en la etapa que realmente quise estar, haciendo lo que quiero porque el periodista nunca deja de ser periodista.

Recordando cuando fui pasante le diría a esa Emelyn que felicidades, porque fuiste una mujer de decisión, es una palabra que yo entiendo que me define mucho, decidida, en un momento en el que cualquier madre primeriza, quisiera quedarse cuidando a su retoño y que además de eso, pues valió la pena, ponerla en un segundo plano, tal vez, para darme ese permiso de poder entrar en la profesión, pero lo hice convencida de que tenía grandes personas a mi lado.

Me siento orgullosa de la Emelyn que soy hoy, de la mujer en la que me he convertido y de la mujer en la que el Listín Diario me ha ayudado a ser y la profesional que soy.