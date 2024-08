Bethania Ortega: “Aquí aprendí como se forma un periodista”

En mi casa siempre se ha comprado el Listín Diario, crecí viéndolo y cuando anunciaron la convocatoria de pasantía tomé la decisión de llenar el formulario para aplicar.

Cuando inicié la pasantía entré en la sección llamada La República, donde tuve la oportunidad de irme moviendo a otras áreas. Siempre me acercaba a los editores para ver cómo funcionaba el trabajo. Colaboré en Sociales, llegué a trabajar en La Vida, en revistas y ayudé con mayor frecuencia en moda.

Cada una de las experiencias que viví en el decano de la prensa fueron la base de todo lo que aprendí en el periodismo, de cómo se escribe y de lo que se busca para trabajar la información, así como buscar algo que sea noticioso me permitió que en lo relativo a las Relaciones Públicas pueda comprender qué es relevante y lo que le interesa al lector.

Después de estar en el Listín Diario todo cambió, trabajé en producción de televisión que no era algo que estaba en mis planes. Pero valió la pena probar cosas nuevas, experimentar, atreverme, soltar el miedo a fallar y soportar el proceso.

Me siento orgullosa de la profesional en que me he convertido y de la forma en que he vencido mis miedos para seguir adelante con mis sueños.