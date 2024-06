Transición: del bachillerato a la universidad

Iniciar la universidad puede ser un proceso maravilloso para algunos, sin embargo, para otros pudiera parecer un camino de obstáculos e incertidumbre. Entonces, ¿Qué marca la diferencia entre unos y otros?

No tiene que ver con el rendimiento académico ni con el índice en sus notas. Mas bien se tratan de habilidades que se obtienen a lo largo de la vida a través de las experiencias, esas que son llamadas “habilidades blandas”.

Para profundizar en el tema entrevistamos a la psicóloga, experta en Intervención en Psicoterapia y Terapia Infanto Juvenil, Clarissa Guerrero, quien ofrece algunos consejos para los jóvenes y sus relacionados, a fin de hacer más llevadero este proceso.

Clarissa Guerrero. Psicóloga, experta en Intervención en Psicoterapia y Terapia Infanto Juvenil.Cortesía

“Las habilidades blandas son aquellas competencias que desarrollamos y pueden aplicar en todos los aspectos de nuestra vida teniendo gran relación con la inteligencia interpersonal (relación con los demás) e intrapersonal (relación con nosotros mismos)”.

En este sentido nos referimos específicamente a capacidades como:

Organización del tiempo: relacionado a la eficacia con que podemos aprovechar el tiempo que dividimos y suponemos para los estudios, vida social, laboral, personal, etc. “Esta organización del tiempo debe ser flexible según el momento de vida e incluso el ciclo en que nos encontremos para que pueda adaptarse a las necesidades del momento y alinearse con nuestros objetivos”.

Trabajo en equipo: fundamental en la vida universitaria y además posteriormente laboral. Es esa capacidad de moverse en diferentes roles según las necesidades del momento en que nos encontremos al trabajar y exponer ideas con diferentes personas.

Comunicación asertiva: se refiere a la forma en que nos dirigimos a los demás e incluso a nosotros mismos sabiendo manejar los tiempos, la forma y el mensaje transmitido.

Trabajar con el fin en la mente: aquí se enlaza mucho el postergar la necesidad inmediata al enfocarse en la finalidad mayor de alcanzar un logro.

Disciplina: se refiere al trabajo constante con la convicción de que en algún momento veremos los frutos, aunque estos no sean inmediatos y requieran sacrificios.

Guerrero sostiene que estas aptitudes se desarrollan a través de la experiencia y pueden ser alcanzadas por cualquier persona sin importar su índice académico, pues al final resultan ser fundamentales para lograr alcanzar nuestros objetivos.

Otros dos factores cruciales en esta etapa son el manejo del estrés y la ansiedad. Ambos suelen ser catalogados como negativos, sin embargo son parte importante e incluso en ocasiones necesarios para impulsarnos.

En ese sentido, Guerrero explica que un pobre manejo de las emociones, el estrés y la ansiedad pueden sabotear el proyecto de vida de cualquier persona.

“Ser capaces de reconocer nuestras emociones, validarlas y luego accionar en base a lo que es mejor para nosotros, y no necesariamente al alivio inmediato, resulta vital para la gestión de emociones fuertes como lo son la ansiedad y el estrés”.

Algunas aplicaciones y programas para estudiantes:

Canva – Creación de documentos interactivos-creativos.

Google Drive – Uso, almacenamiento

y compartir documentos.

Evernote – Almacenamiento de datos.

Quizlet – Sistema de aprendizaje.

Forest – Máximiza la concentración.

Grammarly – Corrección en la gramática.

Flipd App – Dispersa distracciones.

Kahoot – Permite realizar quiz

y repasos interactivos.

Coursera – Plataforma de complemento educativo.

Cite this for me – Comprobador de citas bibliográficas.