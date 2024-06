De estudiante a líder voluntario

Francisco Alberto Arias quería estudiar Medicina, pero al conocer de los programas de intercambio culturales, su visión cambió y se dedicó a estudiar y aprender sobre este tipo de programas y cómo podría servir de ente para que otros jóvenes como él y sus amigos tuvieran la oportunidad de ser partícipes de la forma más fácil posible.

“Como estos programas son iniciativas diseñadas para fomentar el entendimiento y la cooperación internacional a través de la inmersión de personas en culturas diferentes a las suyas, en mi caso fui el único dominicano en trabajar con “Council on International Educational Exchange (CIEE)”, líder mundial en intercambios culturales”.

Luego de viajar tres veces seguidas con el programa, tomó la decisión de ir más allá, actualmente se desempeña como director de Relaciones Internacionales de J1 Summer Tax Back INC, empresa encargada de procesar taxes (impuestos) para no residentes en Estados Unidos, específicamente estudiantes de todas partes de mundo que realizan el programa de intercambio.

“Muchos estudiantes completan sus taxes mal y en ocasiones de forma ilegal por desconocimientos de las leyes fiscales de USA y esta empresa les ayuda a arreglar el error y declararlos de forma correcta, esto pasa por que no todas las plataformas de declaración de impuestos declaran para no residentes y esto muchos estudiantes no lo saben, entonces ahí entramos nosotros”.

Además, también creó una fundación que busca acercar a los estudiantes a aplicar a programas de voluntariado llamada Young Volunteers Culture, una organización sin fines de lucro que conecta organizaciones con voluntarios de acuerdo a sus intereses y tiempo disponible.

“Los jóvenes estudiantes normalmente tienen la mente más abierta a ser voluntarios y más si han realizado el programa de intercambio, pero cuando regresan e ingresan a la universidad no tienen tiempo, pero si horas libres entre clases y estas pueden ser aprovechadas para ser voluntario en alguna organización”, explica Francisco.

Gracias a esta idea basada en una plataforma digital y otros emprendimientos personales este joven fue seleccionado por el Departamento de Estado de USA para el programa “YLAI Young Leader of America Initiative, para recibir una educación continua de emprendimiento.

“Pude viajar a Austin Texas para aprender cómo operan directamente los empresarios que tenían relación con el Departamento de Estado y el programa, y por algunas semanas tomé clases en The University of Texas at Austin”, sostiene.

Una vez terminado este entrenamiento, regresó a su país para compartir el conocimiento adquirido con jóvenes interesados y seguir creciendo en su organización.

¿Qué son los programas de intercambio cultural?

Si eres estudiante del nivel secundario o universitario, es importante que conozcas estas informaciones que te pueden ayudar a decidirte para aplicar a alguno.

Al hablar con Francisco sobre qué son estos tipos de programas, estas fueron sus repuestas:

Son iniciativas diseñadas para fomentar el entendimiento y la cooperación internacional a través de la inmersión de personas en culturas diferentes a las suyas. Estos programas permiten a los participantes vivir en otro país durante un periodo determinado, aprender su idioma, costumbres y tradiciones, y en muchos casos, estudiar o trabajar allí. Por ejemplo, el Summer Work Travel, nombre oficial ya que el programa se ofrece en varios países donde el verano no cae dentro de las vacaciones de estudio. Por ejemplo, en Perú los estudiantes hacen el Winter Work desde diciembre hasta marzo.

Otro ejemplo es American Field Service (AFS), organización creada para realiza labores humanitarias en todas partes del mundo. Estos tienen diversas categorías para que los estudiantes opten por su preferida, pero básicamente se necesita de una familia anfitriona que reciba al joven que viajará hasta otro país.

¿Cómo funcionan?

Los responsables de los programas de intercambios en USA es “La Oficina de Asuntos Educativos y culturales” (The Bureau of Educational and Cultural Affairs, ECA), las empresas o agencias aplican para obtener la DS-2019 (documento legal para trabajar en USA), luego crean alianzas con empresas y negocios dentro de ese país y estas empresas le pasan las vacantes de empleos disponibles y luego son asignadas a los estudiantes para ser contratados por el tiempo que determine la agencia y la empresa. Esto en el caso especifico del Summer.

Francisco explica que las agencias son las encargadas de promocionar en cada país el programa de interés para los muchachos interesados, y acompañarlos en los siguientes pasos:

• Elegibilidad y aplicación: Primero, se debe ser estudiante universitario a tiempo completo y tener un nivel intermedio de inglés. Postularse a través de una agencia autorizada que le ayudará con todo el proceso.

• Pago: el costo del programa se puede pagar en plazos para mayor facilidad del estudiante. Este costo debe ser cubierto antes de salir del país para comenzar su programa; también existen agencias de financiamiento como Fundapec que ayudan a los jóvenes con el financiamiento.

• Asignación de empleo: la agencia le asigna un empleo, que puede ser: meseros, servicio de limpieza, limpieza de parques, etc.

• Visa J-1: Se necesita una visa J-1, que es la visa de intercambio cultural. La agencia se encarga de guiarte en el proceso.

• Trabajo y viaje: Durante el verano, el joven trabajará en los USA en el empleo que haya conseguido. Al finalizar su contrato de trabajo, tiene un período de 30 días de gracia para conocer el país, aunque si los estudiantes regresan antes de terminar este periodo, esto constituye un buen uso de su visa.

Regreso a casa: “Después de la experiencia, vuelves a tu país de origen con recuerdos, habilidades y experiencias nuevas”, puntualiza Francisco.