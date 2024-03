¡A cuidar la piel y el cabello de la familia!

Durante el asueto de la Semana Mayor, los dominicanos se preparan para compartir en familia, disfrutar de los espacios naturales y abiertos.

Ante este panorama, se hace imprescindible recordar que el periodo de Semana Santa comprende momentos en que los rayos del sol se hacen más fuertes y es necesario recordar la importancia de cuidar la piel de cada miembro de la familia.

Opinión experta

En una conversación para Listín Diario, la dermatóloga Claudia Hernández Rosa, explicó que ya son conocidos los efectos nocivos de la exposición solar en el ADN de la piel y el cabello.

Ya sabemos que el sol produce daño en el ADN de la piel, y también puede afectar el pelo. Entre sus efectos a corto plazo en la piel se encuentran el enrojecimiento, bronceado (por aumento de la producción de melanina), incluso quemaduras.

A largo plazo: manchas, queratosis actínica, fotoenvejecimiento (arrugas, líneas de expresión) y cáncer de piel.

Una exposición prolongada al sol y sin protección castiga el pelo y favorece que se queme, se haga más frágil, se deshidrate y pierda color, entre otros.

Según Hernández, el sol produce daños en el cabello como: modificaciones, ya que los rayos UVA y los UVB modifican la textura y la apariencia; al ser responsable de la oxidación y formación de radicales libres, hace que se altere la cisteína -un aminoácido no esencial y principal constituyente de la queratina- lo que provoca que las puntas se rompan y la melanina se aclare; deshidrata y favorece la pérdida de flexibilidad, esto hace que el pelo se vea más áspero, quebradizo y sin vitalidad.

“Además del sol, el cloro de las piscinas, la sal del mar, la arena, el viento y la humedad, afectan al equilibrio del cabello, lo deshidratan”, aclara la especialista. Ante estos daños, que se potencian debido a la exposición en los días de asueto por Semana Santa, el cabello se torna poroso, seco, sin luz y mucho más quebradizo.

El calor del sol provoca que se altere la cutícula, dando como consecuencia una pérdida de agua, aminoácidos, lípidos y pigmentos; así también, se genera picor, debido a la presencia del agua del mar y de la piscina, lo que puede hacer que el pelo se irrite, teniendo la sensación de picazón o quemazón.

Todas estas consecuencias pueden darse con mayor intensidad en personas que se han realizado decoloraciones, tintes o tratamientos que debilitan el pelo y que alteran su defensa natural.

“Yo no creo que el pelo se dejase de lado o se le preste poca atención, simplemente muchas cosas no las conocíamos hace 20-30 años, no había tanta información como hoy, tanta exposición a redes sociales, que hoy en día la información se da a conocer más rápido y fácil, porque me atrevo a decir que muchos hombres y mujeres cuidan más su pelo que su piel”.