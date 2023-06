Diferencias en la enseñanza de ayer y hoy

El avance de la tecnología ha revolucionado el mundo, y la forma en que los maestros de antes y ahora imparten docencia no es la excepción. El cambio ha sido tan significativo que ahora se suelen usar pizarras digitales y las investigaciones se hacen a través de celulares y Tablet, provocando que muchos estudiantes no se esfuercen en indagar a profundidad y se distraigan en un ambiente virtual.

A las problemáticas que enfrenan los maestros de hoy se suma la ausencia de los padres en el proceso formativo de sus hijos. Muchos tutores ya no revisan las tareas, no dan seguimiento a su comportamiento en la escuela, no asisten a las reuniones y ante cualquier situación negativa que pueda pasar señalan a los maestros como responsables, dejando a un lado que la principal formación viene desde el hogar.

Maestra de antes

Esterbina Marte, quien fue maestra de Lengua Española en educación básica durante 30 años, hoy está pensionada, pero durante sus últimos años en las aulas pudo palpar los grandes cambios que estaba experimentando la educación dominicana, siendo los principales el uso de la tecnología en las aulas y fuera de ella, y la ausencia de los padres en el proceso de formación de sus hijos.

Considera que la principal evolución que han tenido los métodos de aprendizajes están relacionados a la tecnología, porque en su tiempo trabajaba directamente con la pizarra, tizas y borrador, y los estudiantes trabajaban en el cuaderno y cartulinas para sus presentaciones, pero ahora todo ha ido evolucionando, algunos avances para bien y otros para peor.

“Para bienestar, la tecnología ha ido tomando más fuerza y ya los estudiantes pueden consultar sus inquietudes directamente desde su celular o Tablet. Pero siento que en mi tiempo los estudiantes aprendían un poco más, porque tenían que investigar a profundidad y las clases eran más constructivas. Todo era muy diferente porque también los padres siempre revisaban los cuadernos y si sus hijos no hacían las tareas había consecuencias. Ahora los alumnos hacen las tareas si quieren y son muy irrespetuosos”, explica Marte.

Asegura que ser maestro ahora es más difícil, porque entre tantas dificultades, los estudiantes tampoco tienen ninguna motivación, pues antes estaban ansiosos por terminar sus estudios e irse a la universidad a hacer su carrera, ya que veían que quien estudiaba era que tenía los mejores puestos y altos salarios, pero ahora los estudiantes ven que hay un descontrol, que quienes no estudiaron son diputados o regidores. Están viendo que las personas no necesitan estudiar para conseguir lo que quieren.

Maestros de ahora

Génesis Mambrú, quien con 26 años es maestra de Ciencias de la Naturaleza en el sector público, expresa que la forma en la que los maestros imparten docencia ha evolucionado, porque en la actualidad el enfoque es formar en competencias y habilidades que le sirvan para su diario vivir, mientras que unos años atrás el enfoque partía desde lo conductual.

“En algunos aspectos se podría decir que ser maestro actualmente es más fácil debido a que las informaciones y el conocimiento está a un mayor alcance y la tecnología ayuda mucho en ese aspecto, mientras que en la integración familiar y conducta estudiantil es donde está el mayor dilema. La educación actual es un reto, debido a la situación social, familiar y el verdadero interés de los jóvenes”, considera.

De su lado, Santher de la Cruz, quien es maestro de Educación física en el sector público, indica que en el pasado los estudiantes ni docentes tenían ninguna herramienta como estrategia para llevar conocimientos de diferentes formas, mientras que en la actualidad hay muchas herramientas tecnológicas y mayores oportunidades de tener una mejor educación.

Agrega que otra realidad que no se puede ocultar es que la gran mayoría de los estudiantes tienen un gran desinterés por aprender como pasaba antes, y por esa razón el maestro tiene un poco más de carga al momento de lograr transmitir los conocimientos.