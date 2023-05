Feliz día al centro del hogar y de mi corazón

Madre mía: hoy como todos los días de mi vida le doy gracias a Dios por ti. En el mes de las madres es para mí un honor felicitarte y celebrar junto a ti este hermoso día. Eres la mejor madre del mundo, la más luchadora y fajadora. Mujer virtuosa y divina, que Dios bendiga tu vida. Eres mi bastón, te amo con mi alma, y no solo te lo digo un día como hoy, te lo demuestro y te lo digo todos los días del mundo. Que nunca se te olvide tu valor y lo importante que eres para mí, Dania Cepeda. Eres mi orgullo, te amo.

Dahiana Félix

Vivo agradecida con Dios por la mujer que el permitió que me diera vida, Ángela Santos, mujer virtuosa, llena de fe, guerrera, buena esposa y excelente madre. En este día de las madres expreso la admiración que tengo hacia ti por la valentía que tienes de superar cada obstáculo que se te presenta, siguiendo adelante sin importar las circunstancias. Mami, gracias por tu amor, dedicación y empeño que pones cada día para hacer de nuestra casa, un hogar, eres el tronco, eres el sostén y el elemento fundamental en nuestra familia. ¡Feliz día de las madres!

Emely García

Aprovecha este día y dile a mamá cuanto la amas.Getty Images/iStockphoto

Se dice que el amor de una madre por su hijo es incomparable, pero que decir del amor de una madre por sus cuatro hijos y sus 11 nietos, eres la mejor esposa, madre, abuela, tía y madrina que puede existir, siempre entregada por completo a servir a cada miembro de la familia con un esmero que sorprende, te he visto ser la mejor suegra que nuera pueda tener, ya que te llevas bien con cada persona que te llama suegra, eres un ejemplo para cada uno de nosotros tus hijos y pido a Dios que te dé largura de días en esta tierra para seguir disfrutando de tu compañía, amo verte sonreír y espero que nunca se apague esa alegría que nos contagias, ¡Feliz día de las madres Edita Torrez de la Rosa!. Te Amo.

Manuel Severino

No hay madres perfectas, pero tu mami, hiciste hasta lo que no se pudo y un poco más, quiero decirte cuanto te amo y agradecerte por todo lo que has hecho por mí y todo lo que me has enseñado. Me guiaste, me hiciste fuerte sin dejar de ser una amiga. Siempre has hecho lo posible por estar a mi lado en los buenos y malos momentos, y no puedo expresar con palabras lo mucho que eso significa para mí. Gracias por darme la vida, por enseñarme a ser un hombre respetuoso y con valores. Eres una mujer fuerte que se ha enfrentado a la vida y quiero decirte que tengo es una dicha tenerte como madre. Espero que hoy y todos los días te recuerdes lo importante que eres para mí y para nuestra familia. Te amo mi vieja. Para Rosa Mora de los Santos.

Lenin S. Ramírez Mora

Abrázala y demuestra el cariño que le tienes.Getty Images/iStockphoto

Mami, gracias por tu dedicación y amor, por 25 años has pospuesto tus sueños por ver cumplir los míos, porque has pausado tus prioridades por ver las mías materializarse. Desde un corazón altruista y lleno de mucha razón me has encaminado a ser el ser humano que soy hoy. Te amo María Ferreras.

Katherine Ventura

Cuando se habla de madres, hay que hablar de la mía, una madre por elección, no por imposición. Una mujer inteligente, hermosa, determinada y capaz de cumplir sus objetivos. A Dios agradezco el haberme premiado con ella, porque sin ella no sería la mujer en la que me he convertido. Te amo muchísimooooo Rosanna Elizabeth Cruz Rosado, ¡gracias, gracias, gracias por tanto! de parte de tu tesoro.

Erika Méndez

Mi madre, doña Mirian Díaz, es el mayor ejemplo de trabajo, dedicación y dignidad, por eso aprovecho este espacio para felicitarla, por el gran trabajo que hizo en mí y mis hermanos, logrando que seamos hombres de bien ante la sociedad. ¡Felicidades, madre!

Deseando que Dios me permita celebrar muchos años más junto a ti, viéndote en salud y con la alegría que te caracteriza.

Diógenes Henríquez