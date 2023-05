Empleada de 8 a 5, madre todo el tiempo

Arisleidy Santos tiene 26 años, y es mamá de dos varones: Enmanuel Holguín de 5 años y Matías Zabala, 2 años.

“Fui madre por primera vez a los 19 años, en ese momento me invadía los nervios, incertidumbre y alegría. Sentía que no estaba preparada para ser madre, sin embargo, nadie nace sabiendo, sino que en el camino vas aprendiendo hacer las cosas correctamente a favor de tus hijos”.

Define la maternidad como un reto, “cada día es más difícil realizar un buen rol de madre en un mundo donde te ves sumergida en tener que trabajar para poder brindar calidad de vida a tus hijos, ser madre en todo el sentido de la palabra, ser esposa y sacar hacia delante una familia”.

¿Cómo has podido ser una madre presente a pesar de tener un trabajo tiempo completo?

No te puedo negar que es bastante difícil, soy periodista y hago trabajos de grado y corrección de estilo; pero en mi caso, he tratado de priorizar el tiempo con mis hijos, es decir, limito mis asuntos personales para cumplir con el espacio dedicado a ellos.

Desde que llego a casa, luego del trabajo, me involucro con las tareas del colegio, dedico un momento para saber cómo les fue en su día, qué aprendieron, cómo se sintieron; y aunque se ve algo sencillo, para mí es algo tan importante, porque le da a entender a tu hijo que tienes una madre que te escucha y que tienes la confianza de contarle absolutamente todo, y ella estará para escucharte. En esos momentos trato de dejar la tecnología a un lado para que ellos comprendan que realmente le estas prestando atención.

¿Te gustaría ser una madre en casa o una madre que trabaja fuera?

Madre en casa, para la crianza es muy importante estar presente; mientras ellos van creciendo, si hay una ausencia de padres es muy probable que los niños doten aptitudes y comportamientos que no necesariamente vayan apegados a la crianza que quieres brindar.

Hay etapas, especialmente la adolescencia, en que es importante estar y más en un tiempo donde las cosas han cambiado bastante.

¿Cómo defines la relación con cada uno de tus hijos?

De confianza y amor. Trato de hacerles entender que su soy su lugar seguro donde ellos pueden acudir cada vez que lo necesiten. Asimismo les digo todos los días que los amo y lo importante que son para mí, de manera que fomente en ellos la idea de que son valiosos, queridos, y que pese a que ellos son diferentes a los demás, ellos brillan con luz propia.

Siempre he dicho que quisiera que mis hijos puedan decir “mi mamá siempre estuvo en cada momento de mi vida”.

¿Qué ventajas y desventajas consideras de no estar en casa 24/7?

Creo que una de las ventajas es que le enseñas independencia a los niños, es decir, enseñarles que si mami no está, igual puedo salir adelante, porque hay momento que realmente mamá no podrá estar, pero si es un niño que le enseñaste que mami todo te lo soluciona, creo que al final no será un adulto independiente capaz de resolver sus propios asuntos.

La desventaja es que te pierdes de muchas cosas en sus vidas que no regresan y que no tuviste la oportunidad de experimentarlo junto con ellos.

Mensaje o consejos para otras madres que trabajan

El hecho de que no puedas estar con ellos 24/7 no te hace mejor o peor madre, sin embargo, trate de no ser una madre ausente en sus vidas. Aprovecha los momentos que sí pueda estar en casa para pasar tiempo con ellos e involucrarse en sus actividades, como una manera de compensar el tiempo perdido.