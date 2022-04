Una ruta para disfrutar y reflexionar en Semana Santa

Carmen Guzmán

carmenguzman2@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Llegada la Semana Mayor todos empiezan a alistar sus bultos para salir.

Si eres de los que saldrá de la ciudad aprovecha para que conozcas la zona donde estarás, sus iglesias, sus lugares icónicos, de entretenimiento familiar, y sobre todo, sus puntos turísticos. ¡RD lo tiene todo!, por eso en un solo destino puedes hacer turismo religioso, histórico y también recreativo.

Te dejamos distintas opciones, para que desde ya, lleves una lista a dónde le dirás a Waze o a Google Maps que te lleve. Empecemos este recorrido para disfrutar, y también reflexionar.

Un poco de todo en un solo lugar

Puerto Plata: Conocida como la novia del Atlántico, esta provincia ofrece un sin número de opciones para que durante estos siete días no te quedes en un solo lugar.

Iniciamos el recorrido con la Catedral San Felipe que está ubicada en el mismo centro de la ciudad. Esta iglesia tiene una edificación al estilo victoriano que domina el cielo de la ciudad. El templo que hoy existe fue construido por Tancredo Aybar Castellanos, por mandato de Trujillo en el año 1956.

Así, que si eres de los que quieren aprovechar para reflexionar en estos y te encuentras en esta provincia, no dejes de visitar esta catedral.

Sin embargo, si eres de los que prefiere visitar lugares icónicos, tienes que postear tu foto mientras paseas por ‘Umbrella Street’ o calle de las sombrillas. Con alrededor de 170 sombrillas coloridas que cuelgan en el aire, este espacio ofrece a sus transeúntes la oportunidad no solo de hacer fotos, sino también de disfrutar de distintas actividades recreativas propias del lugar.

Para llegar solo debes dirigirte a la calle San Felipe, entre las calles Beller y Duarte.

Otro lugar que definitivamente al que no puedes dejar de ir es el Paseo de Doña Blanca, un callejón pintado totalmente de color rosado, ubicada también en el mismo centro en la calle Jhon F. Kennedy con Beller.

Si agendas con tiempo, durante estos siete días o quizás tres, varios lugares turísticos y culturales de esta ciudad, entre esos: La Fortaleza San Felipe, el parque Central o Independencia y la loma Isabel de Torres.

Ahora bien, no salgas de aquí sin darte un chapuzón, por eso las cálidas aguas de playa Cabarete, los 27 charcos de Damajagua o cualquiera de sus atractivas playas.

Religión, campismo y montaña

Un recorrido que te recomendamos, es visitar la Olímpica, Culta y Carnavalesca provincia de La Vega.

Durante la cuaresma cientos de feligreses se dan cita para subir al Santo Cerro y visitar el Santuario Nacional Nuestra Señora de Las Mercedes.

Ubicada al Noroeste de Concepción La Vega, esta iglesia expone una obra arquitectónica exquisita, además de que, ofrece una hermosa vista mezclada de distintos tonos verdes y azules acariciada por una fresca brisa.

En uno de los municipios de tan cultural provincia, podrás disfrutar del clima más frío que tiene el país, Constanza.

A casi dos horas de La Vega, al llegar te reciben gente alegre, encuentras productos agrícolas frescos y un acogedor clima que te permite caminar por los alrededores con más comodidad.

Si ya llegaste al pueblo, no te puedes ir sin subir a Valle Nuevo. Una mezcla de aventura y ecoturismo te esperan, y ya sea que decidas subir en forwell, en vehículo 4x4 o en bicicleta, sin dudas la experiencia es única.

Si eres muy religioso tendrás la oportunidad de dejar tus ofrendas en el Alto de la Virgen, a la vez que tomas fotos en el hermoso paisaje y la gigantesca bicicleta que está en sus alrededores, estación que se ha convertido en un punto ícono para los ciclistas que hacen ruta por Constanza.

Allí arriba te encontrarás con un clima húmedo, y como irás en Semana Santa no necesitarás abrigo, pues es uno de los puntos que alcanza la temperatura más baja del país. Al llegar al punto Casa de Guardia, verás los cultivos de fresas, así como una pequeña iglesia donde acuden unos pocos turistas de paso a depositar ofrendas. Mientras avanzas en el recorrido, cruzarás el monumento a la muerte de Francisco Alberto Caamaño Deñó, unos kilómetros después llegarás a Las Pirámides de Constanza, un lugar que te hace sentir fuera de RD.

Aquí tienes la oportunidad de hacer campismo y si eres valiente darte un chapuzón en las frías aguas del río que está detrás.

Otro de los municipios que ofrece una rica variedad eco turística, es Jarabacoa. En menos de una hora, desde La Vega, estarás en esta paradisíaca ciudad. Con hermosos paisajes que hacen el trayecto más agradable, Jarabacoa ofrece una amplia variedad para los visitantes.

Una parada casi obligatoria en el pueblo es en la Calle de las sombrillas, un espacio de sano entretenimiento para toda la familia. Más adentro, podrás llegar hasta el río La Confluencia y disfrutar sus diferentes atractivos.

Aquí encontrarás un museo, tendrás la oportunidad de hacer paseo a caballo o en coche, hay un pequeño parque de diversión para los más pequeños y por supuesto, las frescas y frías aguas del río que invitan a más de uno a darse un chapuzón.

En las hermosas montañas de Jarabacoa podrás lanzarte de un parapente, y disfrutar de la naturaleza al máximo. Un lugar que sin duda no puedes dejar pasar si estás en este municipio es el Salto de Jimenoa. Una cascada asombrosa ubicada entre las montañas llena de historia y frescura.

Una vuelta por el sur

Iniciemos en San Cristóbal, cuna de la Constitución dominicana. Nuestra primera parada la haremos en el Monumento a los Constituyentes, un lugar histórico y cultural que mereces conocer. A pocos minutos llegarás al parque central San Cristóbal Colón, y quedarás atrapado por la idiosincrasia del pueblo y la majestuosa arquitectura del templo Nuestra Señora de la Consolación, en la que es obligatorio entrar.

Su construcción estuvo a cargo del arquitecto Henry Gazón. Inspirada en el estilo renacentista, esta obra sigue el simbolismo de la cruz latina, en la cual se reflejan los principios de la cristiandad. Aquí se exhiben 26 murales del reconocido pintor español José Rodrigo Vela Zanetti. Cada pintura en las paredes y la cúpula del templo narra la vida de Jesús de acuerdo a los evangelios en la Biblia.

La siguiente parada te la dejamos elegir a ti, si lo que quieres es aventura, en media hora de recorrido podrás estar observando las pictografías históricas que guarda la Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o Cueva del Pomier, de ahí puedes continuar al Valle de Dios, o darte un chapuzón salado en las playas de Najayo o Palenque.

Vámonos al sur profundo y lleguemos a San Juan. Lo primero que saluda a los visitantes son los potentes rayos del sur, que le dicen es tas en la parte profunda del país. La primera parada tienes que hacerla en el parque Central Caonabo, allí no solo te harás fotos en los distintos monumentos sino que podrás compartir con los nativos de esta provincia y aprender un poco de sus costumbres.

A tan solo diez minutos o menos llegarás al siguiente atractivo, este es el parque Sánchez, donde se hace honor al padre de la patria y acoge a turistas y transeuntes con afable trato. Pero sabemos que no te quieres ir de aquí sin quizás pasar por la casa de Dios, por eso a una calle después del parque encontrarás la Catedral San Juan Bautista.

Esta catedral será amor a primera vista para tu gusto cultural, sin importar que religión profeses. Con mezcla de estilos arquitectónicos, entre romano, neogótico, barroco y árabe, aporta a esta iglesia y a la vez a esta provincia uno de los templos más imponentes y llamativos del país.

Localizada en la calle Duarte, dentro de la iglesia se pueden contemplar muchos objetos artísticos religiosos y culturales. A día de hoy, el templo cuenta con alrededor de 31 pinturas, de artistas oriundos de la ciudad.

Si quieres salir mojado y fresco, te recomendamos visitar el balneario La Rancha, aguas frescas que te ayudaran a relajarte y descansar.

Ahora, no puedes salir del sur sin pasar por el Lago Enriquillo en Bahoruco, o Bahía de las Águilas en Pedernales, las cálidas y frías aguas de la playa y río San Rafael o Los Patos en Barahona, así como darte la vuelta para hacerte unas memorables fotos en uno de los diferentes parque nacionales que están ubicados en el sur.

¿Te atreves a empacar tus maletas e iniciar un recorrido por siete días? ¡Qué lo disfrutes!