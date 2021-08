Listín Zetas: la nueva generación de periodistas

Helenny Amparo

helenny.amparo@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Un 16 de octubre de 2020 comenzó el recorrido de 10 estudiantes universitarios, que en medio de una histórica coyuntura sanitaria asumieron el título de la promoción número 15 de “Periodistas por un Año” (PPA), del Listín Diario y se adentraron al ejercicio del periodismo desde la tribuna digital.

El director Miguel Franjul le ha llamado “Listín Zetas” a esa nueva generación de periodistas por ser nativos digitales.

Rogers de la Cruz, Nairobi Núñez, Gabriel Coplin, Ivanessa Guzmán y Helenny Amparo, son algunos de los jóvenes que forman parte del proyecto, y a la vez comparten las experiencias vividas a sus casi 10 meses de trabajo en el “periódico de los dominicanos”.

Incorporarse directamente a la dinámica digital les tomó por sorpresa a la nueva promoción, que contrario a las anteriores, no rotaría por las distintas secciones que constituyen el medio impreso.

Sin embargo, estos muchachos han sabido aprovechar el tiempo para exprimir la experiencia de editores, colegas y contemporáneos, por lo que cuentan desde su punto de vista su paso por el decano.

“Para mí ha sido increíble, pues ya había participado en periodismo televisivo, pero cada rama de la comunicación tiene su magia, y definitivamente la prensa escrita te permite extender un poco más los temas, y dar una información más acabada”, Ivanessa Guzmán.

“La experiencia ha sido muy satisfactoria, vivencias dulces y amargas. Pero la verdad me he desarrollado como profesional del periodismo, he aprendido a mejorar mi escritura, me he relacionado; a nivel personal me ha ayudado a ser más suelto y perder la vergüenza”, Gabriel Coplin.

“Ha sido una experiencia maravillosa, pero debo decir que a la vez muy retador y demandante, porque en mi caso no solo pertenezco al digital, también soy del personal que sale diariamente a las calles levantando historias y noticias para el impreso. El digital es un escenario inmenso con un sin número de probabilidades y recursos para hacer más dinámica la manera de informar”, Helenny Amparo.

“La experiencia ha sido buena, cada día aprendo mucho más sobre el mundo digital. Pensé que se me haría más difícil, más no ha sido así”, Nairobi Núñez.

“He tenido experiencias y muchos conocimientos que me guiaran en el desarrollo de mi carrera. Desde la buena redacción de notas con carácter humano hasta la enorme importancia que tiene verificar y contrastar las fuentes. Algunas malas experiencias no se comparan con todo lo aprendido que servirá en el futuro para cosechar muchos frutos”, Rogers de la Cruz.

Dos de los periodistas por un año, Fernando Molina y Helenny Amparo, fueron reconocidos con el primer y tercer lugar, respectivamente, del Premio Periodismo Joven Orlando Martínez otorgado por el Ministerio de Cultura y la Dirección de la Feria del Libro; Yadimir Crespo, por su parte obtuvo una segunda mención.

También, Ana Aybar fue reconocida por la Unión Europea y el Instituto Tecnológico Santo Domingo (INTEC), con uno de los premios de la IV edición del concurso periodístico “Unión Europea – República Dominicana”.

DESTACADO

Esta promoción de Periodistas por un Año está compuesta por los jóvenes: Shaddai Eves, Ashley Ann, Yadimir Crespo, Nairobi Núñez, Gabriel Coplin, Ana Aybar, Rogers De la Cruz, Ivanessa Guzmán y Helenny Amparo, en Santo Domingo. También formó parte el joven Fernando Molina.

Además, en la ciudad de Santiago están Lenin Ramos y Maria de los Ángeles.