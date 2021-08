Listindiario.com: Un site tan firme como el formato de papel

Carmen Guzmán

carmenguzman2@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Los tiempos han cambiado. La tecnología avanza, y con ella los desafíos de aquellos que se dedican al oficio de llevar las noticias hasta los hogares de los dominicanos.

Los ejecutivos del Listín Diario han sabido poner el barco en la ruta indicada. Desde que en 1996 el Listín entrara a la gran red de internet con su página web www.listíndiario.com, ha sido un proceso constante de transformación.

Durante una década este portal se dedicó a reproducir los contenidos íntegros del impreso, sin embargo, analizando en cada momento su mejoría e innovación. Es así como para el 2007 se rediseña la página web haciendo uso de las múltiples recursos ofrecidos en internet a través de los cuales se podía difundir noticias.

Con la mira siempre puesta en el futuro, las innovaciones continuaron. Al punto que para estos 132 años, el Listín Diario está disponible para todas las edades, en todas las plataformas digitales existentes.

Contenido exclusivo

Este medio no solo ostenta el puesto como el periódico más viejo que tiene República Dominicana, sino también en ser el primero en ofrecer a sus lectores un formato digital.

Cada director y editor que ha pasado por la sala de redacción ha tenido el compromiso de continuar las innovaciones, es por eso que el adelanto tecnológico, aunque con dificultades, no se ha detenido.

Para el 2017, Juan Eduardo Thomas, editor en jefe de la redacción, dice a sus superiores: “necesitamos un estudio de video”. La idea era que con el nuevo rediseño del formato impreso, que vio la luz el 11 de marzo de 2019, fueran saliendo diversos programas digitales.

Variedad informativa

El Decano de la prensa se ha caracterizado por crear series de profundidad en las ya conocidas categorías que permite el formato impreso, ahora el reto estaba en mantener esta calidad en un contenido exclusivo para la web, redes sociales y Youtube.

“Una de las cosas que más aceleró la creación de esos productos digitales es que por ejemplo si tu entras al canal de Youtube del Listín nosotros ya llevamos 150 mil suscriptores y ese es un número que para un periódico era impensable. Esto es una cifra muy alta, así que dijimos vamos a producir videos, vamos a dedicar gente a producir este tipo de contenido; nosotros somos muy buenos produciendo contenido para papel, así que vamos a llevar eso a la web”, indica.

Es así como poco a poco empiezan a salir al aire programas segmentados con informaciones al punto.

La República habla

Cuando Instagram habilitó los “reels” para República Dominicana, inmediatamente Listín Diario empezó a hacer resúmenes con las noticias del día y se publicaban en la noche.

Pero las personas empezaron a comentar que eran muchas noticias en poco tiempo, así que Corali Orbe, coordinadora de la mesa digital, decide junto a las periodistas que lo hacían en ese momento enfocarse en un solo hecho noticioso y entonces comentarlo más ampliamente.

“Junto a Shaddai Eves, quien siempre fue la que tuvo más iniciativa para hacer el programa, vimos la necesidad de enfocar el poco tiempo en que se hace un ‘reels’ en explicar y hablar de una sola noticia. Lo que hacemos es que tomamos el tema en tendencia o la noticia que más se esté leyendo o simplemente un tema que sepamos que en varias horas se va a estar hablando mucho”, señala

La nueva propuesta fue bien acogida por los seguidores, valorando que el carisma que aportan las jóvenes que lo realizan, ha permitido que este sea uno de los productos más consumido en la red social de Instagram.

Orbe puntualiza que este concepto de programa debe verse como una conversación entre el periodista y el seguidor. “Es importante que en redes la gente sienta que tú le estás hablando, no dándole disposiciones ni nada, sino hablándole y contándole, y lo hemos logrado”.

El Editorial en voz

Una herramienta digital que cobró auge en medio de la pandemia y como una alternativa al uso excesivo de la pantalla, fueron los pod cast. Con los ejemplos de otros periódicos como Suecia y otras partes de Europa habían experimentado la alocución, la lectura de sus noticias y contenidos en voz, varios medios de comunicación impresa optaron por realizar esta propuesta y brindar a sus usuarios otras vías por donde obtener las informaciones.

El director de Listín, Miguel Franjul, al ver el panorama creado por la crisis sanitaria, el cansancio de las personas al sobreexponerse a las pantallas, lleva la idea de brindar el editorial en el formato de pod cast.

“Decidimos hace como nueve meses hacerlo de esa manera. Yo mismo me ocupo de leer el editorial, más que nada porque la tendencia ahora es que el periodista esté más cerca de su público; la gente quiere saber cómo es el redactor, cómo habla, cómo viste, que el redactor converse, que tenga interacción con la audiencia; entonces yo dije yo voy a asumir mi parte como director, déjame experimentar en la locución, y eso ha tenido un éxito increíble”, cuenta.

La primera grabación salió el 03 de septiembre de 2020 y tuvo aproximadamente 47, 725 reproducciones. Sin embargo para enero de 2021 El editorial en voz ya sobrepasaba los 100,000 oyentes.

Aunque la cantidad de oyentes sube y baja, porque depende mucho del tema, esta propuesta ha sido tan bien acogida que para el 30 de junio de este año se incluye el editorial en voz pero en inglés, para llegar al público de Estados Unidos y habla inglesa.

“Los dos elementos favorables que yo he visto en todo esto, es que estamos llegando a una audiencia más grande, más amplia; o sea el editorial generalmente no tienen esa audiencia, porque el editorial es una pieza sobria, y que hemos abierto una ventana de comunicación con los oyentes, porque están reaccionando a los temas” comenta Franjul.

Todo esto forma parte a una serie de reajustes que está haciendo el Listín para estar más sintonizado con lo que quieren las nuevas audiencias y para llegar y hacer un uso amplio de todos los recursos que la tecnología nos permita.

Desmenuzando la economía: Conducido por las periodistas Patria Reyes, Lilian Tejada y Jhenery Ramírez, se graba los miércoles en la tarde y se publica al siguiente día.

Es un segmento para reflexionar, opinar y debatir sobre los temas económicos más actuales, los que están en la palestra de la actividad económica, quizás lo que la gente este mas comentando.

El Pod cast del fanático: La conducción está a cargo de los periodistas Javier Flores, Saulo Mota Telemín, Paul Mattiasen y Alex Rodríguez. Sale al aire una vez a la semana, los jueves en la tarde noche.

La idea es hablar de deportes de manera relajada como lo haría cualquier fanático, pero con la profesionalidad que caracteriza al Listín.

La tertulia: En La tertulia se habla de todo un poco de una forma interesante y entretenida, pero sin desinformar. Siempre se elige un tema que se haya hablado mucho en las redes durante la semana, para debatirlo en no más de 30 minutos. Es conducido por los periodistas Javier Flores y Ashley Ann. Sale lunes y miércoles en vivo a través de las redes sociales.

Que se sabe sobre esto: Este segmento trata de poner en contexto las noticias trayendo datos históricos a la memoria de las personas. Es conducido por Yadimir Crespo y se publica semanal.

Actualidad deportiva: En este segmento se realizan entrevistas a personalidades del mundo del deporte. Atletas, managers, ex atletas, directivos de equipos e inclusive hasta otros periodistas del área.

Es conducido por el editor de deportes Héctor J. Cruz, sale varias a la semana y siempre trata de tener a alguien que sea noticioso o bien que hable acerca de un tema relevante en el momento.

El foco de la noticia: En este programa se realiza un análisis profundo de un hecho noticioso. Es presentado por el director Miguel Franjul y el sub director Fabio Cabral. Se publica dependiendo las noticias relevantes que ocurran en el país.

El Farol

La iniciativa de esta propuesta nace del pasante Fernando Molina, ya que tenía la inquietud de transmitir las noticias fuera de lo tradicional. Presentado por la periodista Yudelka Domínguez, El Farol se caracteriza por tocar temas fuertes e impactantes en la sociedad en alrededor de unos 15 minutos.

“El Farol es distintivo porque siempre denuncia algo, siempre trata un tema de corrupción y por eso la gente lo consume. A la gente le gusta que tú le digas ladrón al político en su cara”, señala Thomas.

El primer video de este programa que vio la luz, se realizó el domingo 30 de noviembre después de haberse llevado a cabo la Operación Anti Pulpo la noche anterior, en la cual se apresaban 10 funcionarios del gobierno del PLD.

“Ya nosotros sabíamos que en el país no se hablaría de nada más, y el domingo en la noche, muy tarde no teníamos nada y a las 11:00 pm estábamos aquí y yo vine escribí algo, que tenía muchos chistes realmente. Fernando de una vez se instaló grabó a Yudelka y al otro día lo editó, lo sacamos y la reacción fue tan positiva que lo hemos seguido haciendo”, describe Thomas.

El Farol no tiene fecha fija de publicarse en la semana, pero en los últimos días está saliendo los domingos, aunque hay domingos que no sale nada, pero en una semana hemos sacado tres y a veces ninguno.

Este tiene la particularidad de que no tiene necesidad de salir diario ni semanal, si en una semana no hay tema, pues no hay tema.

Novedad

Desde hace varias semanas, se está haciendo un resumen de noticias vocalizadas en tres idiomas, inglés, creole y español. Además, el editorial también se está vocalizando en estos tres idiomas, e incorporando la vocalización de las efemérides del día. Otras propuestas informativas que saldrán a la luz son: ‘8 curiosidades’, ‘La foto de la semana’ y la alocución de las noticias diarias.