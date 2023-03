Maruchi R. de Elmúdesi

Santo Domingo, RD

Estas palabras las dice el propio Jesús. Y siempre me han impactado. Porque hay muchos de los hermanos separados que piensan que no hay que asistir al templo, que es lo mismo orar en su propio hogar. Sin embargo, no es correcto sacar estas palabras de Jesús del contexto en que fueron dichas.

Es el mismo Jesús el que le está hablando a la samaritana, que no era tratada por los judíos. Los discípulos tampoco comprendían lo que Jesús hacía: “Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, la pedirías tú, y Él te daría agua viva. El que bebe de esta agua del pozo de Jacob, vuelve a tener sed; pero el que beba del agua que yo te daré nunca más tendrá sed: el agua que yo te daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna”. La samaritana le dice: “Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén”. Jesús le dice: “Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén darán culto al Padre. Ustedes dan culto a uno que no conocen, nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad”. Ella le dice “Sé que va a venir el Mesías, el Cristo, cuando venga Él nos lo dirá todo”. Jesús le dice: “Soy yo, el que habla contigo”.