Ley de causa y efecto: justicia y rectificación

Lesbia Gómez Suero

Santo Domingo, RD

El karma es un programa con predominio al determinismo (no existe casualidad, y sí causalidad, para la buena o mala suerte). Este proceso como tal, se asienta con el permiso o anuencia de la ley de causa y efecto (acción y reacción). Siembra y cosecha. Se infiere, sin embargo, que esto no es un juego de palabras o adivinanzas, o si tú me caes bien para gratificarte con una vida en ventura y gloria, o me caes mal para castigarte con una vida austera en dolor o sufrimientos. Ley de karma es, en cambio, una ley que arbitra el comportamiento universal de vidas en justicia justa y sin discriminación las acciones como conductas, y los pensamientos de donde se derivan los sentimientos. Karma es un patrón o programa coherente de evolución, perfección y armonía.

Nadie ni nada escapa a ello, es un proceso que encamina a rectificar lo que en ignorancia a ella se edifica en causa. Todo pensamiento, después de generado, graba como causa todo nivel de conciencia con el grado o cualidad del mismo. Por tanto, el conocimiento de la ley y su debida observación con disciplina, valores, amor y servicios, son herramientas que auxilian en el desarrollo óptimo del llamado destino, que está derivado por causas previas.