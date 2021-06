Conquistando propósitos loables de vida

Lesbia Gómez Suero

Santo Domingo, RD

Alguien exclamó: “Oh vida para vivirla”. Y se infiere que quien lo expresó existía con vida. El verdadero arte de vivir es conocer qué propósito tiene la vida, para que esta sea fértil en el terreno del Arte. Porque vivir no solo es vivir; sino saber vivir con calidad, y el entusiasmo de vivir con provecho la facultad inherente de vivir. Muchos son los que existen, pero no viven. Viven en la expectativa de tener muchas cosas materiales, irrelevantes al verdadero desarrollo integral del ser. Viven para trabajar, y no trabajar para vivir una vida en armonía y de alto sentido y calidad en la familia; la que se posterga, sin darle el debido tiempo para mantener un ritmo coherente de amor y respeto entre los miembros.

No hay la observación puntual de los hijos en los valores y comportamiento que debe primar en el hogar. No hay tiempo de vivir el presente; porque se vive ahorrando para el futuro, y con ello se pierde el entusiasmo de coexistir. La vida tiene propósitos loables, los que hay conquistar con el estoicismo propio del titán, a sabiendas que no es una panacea. Existen retos que hay que vencer con la perseverancia y buena actitud; y finalmente, lograr el alcance de la realización de todos ellos, con un estado vehemente de victoria, fe, entusiasmo, de que sí, vale la pena vivir y sobrevivir en la existencia del conjunto con respeto.