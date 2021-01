“Señor, enseñame tus caminos…

María Teresa R. Elmúdesu

Instrúyeme en tus sendas: haz que ca­mine con lealtad; enséñame, porque tú eres mi Dios y Sal­vador.” Este Salmo 24, yo lo repito continuamente, es­pecialmente cuanto necesi­to que El Señor me guíe por sus caminos. Que no me dis­traiga con los espejismos del mundo. El Evangelio de hoy trata de la elección de los apóstoles por Jesús; cómo los va escogiendo uno a uno.

Las lecturas de hoy están en el medio de Su Predica­ción. Jesús según el Evange­lio de Marcos, comienza su predicación en Galilea, in­vitando a la CONVERSION. Pero una conversión verda­dera, porque el verdadero convertido vive con la con­ciencia de que la apariencia de este mundo pasa.

“Convertirse significa de­jar el camino equivocado de una felicidad aparente y enderezar los pasos hacía el camino del bien, de la ver­dad y de la plenitud.

En la vida de la Iglesia, el Bautismo es el lugar de la conversión primera y funda­mental; pero la llamada de Cristo a la conversión, a im­pulsos de la gracia, sigue re­sonando en la vida de los cristianos, como tarea ininte­rrumpida de penitencia y re­novación.” (tomado de Rayo de Luz)

En este tiempo de Pan­demia que nos ha tocado vi­vir, hemos aprovechado pa­ra leer y releer el Mensaje de Cristo y darnos cuenta de lo difícil que es llevarse de él sin la ayuda del Espíritu Santo.

La fe en Jesús como Hijo del Padre es la puerta de entrada a la Vida. Sus discípulos confesa­mos nuestra fe con las palabras de Pedro: “Tus palabras dan Vi­da eterna” (Jn 6, 68).